Teambaas Horner gefrustreerd door 'machteloos' Red Bull op Silverstone

Verstappen leek lange tijd op weg naar een podiumplek, maar viel in de slotfase van de race uit door een probleem met de remmen. Teamgenoot Ricciardo eindigde als vijfde.

"We dachten dat we strategisch de juiste keuze maakten door te wisselen naar de mediumband, maar helaas waren beide coureurs machteloos om aan te vallen of te verdedigen. We werden te kijk gezet op de rechte stukken", zegt de 44-jarige Horner op de website van Red Bull.

Zowel Verstappen als Ricciardo wisselde later weer naar softs, maar dat leidde uiteindelijk dus niet tot het gewenste resultaat. Horner had zich de hele race al zitten verbijten.

"Frustrerend genoeg viel Max uit en was Daniel wel in staat om Valtteri Bottas onder druk te zetten, maar zoals we het hele weekend al merkten, waren we met onze snelheid op het rechte stuk geen partij voor Mercedes of Ferrari", aldus de Brit.

Andere klasse

Verstappen sprak zondag vlak na de race al woorden van gelijke strekking, want ook de Limburger baalde van het verschil in snelheid met Ferrari en Mercedes. "Het is net alsof je in een andere klasse rijdt", zei hij.

Met de Grand Prix van Duitsland in het vooruitzicht is Horner vastberaden om herstel te laten zien na de teleurstellende race op Silverstone. "We zijn er klaar voor om ons terug te vechten in Hockenheim", aldus de Red Bull-teambaas.

De race in Groot-Brittannië werd gewonnen door Ferrari-rijder Sebastian Vettel, voor Lewis Hamilton van Mercedes (tweede) en teamgenoot Kimi Räikkönen (derde). De Duitse Grand Prix is op zondag 22 juli.