Hamilton insinueert dat Ferrari-coureurs bewust botsen met Mercedes

"Het is nu al de tweede race in korte tijd dat een Mercedes-coureur het doelwit is van Ferrari en in beide scenario's hebben we veel punten verloren. Een interessante tactiek van Ferrari", zei een geïrriteerde Hamilton zondag op de persconferentie.

De viervoudig wereldkampioen doelt op de botsing van Sebastian Vettel (Ferrari) met Valtteri Bottas (Mercedes) in de Grand Prix van Frankrijk, twee weken geleden. De Duitser knalde achterop bij de Fin, die de race nog wel kon uitrijden en als zevende eindigde, twee plekken achter Vettel.

Hamilton knokte zich zondag op Silverstone eveneens terug in de race en belandde zelfs op de tweede plek, maar moest in de WK-stand wel weer punten toegeven op winnaar Vettel.

De regerend wereldkampioen vreest dat hij en Bottas in het vervolg van het seizoen opnieuw in aanraking komen met de Ferrari-coureurs. "We moeten hard blijven werken om ons beter te positioneren, zodat we niet meer worden blootgesteld aan de rode auto's van Ferrari. Want wie weet wanneer dat weer gaat gebeuren."

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat ervan uit dat de botsing tussen Hamilton en Raikkonen een incident is, maar kan verder weinig begrip voor opbrengen voor de actie van de Fin.

"Om in de woorden van James Allison (technisch directeur Mercedes, red.) te spreken: dit is opzettelijk of incompetent", zei Wolff tegen Sky Sports. "Dit kost ons weer veel punten voor het kampioenschap bij de constructeurs en het is bovendien vermoeiend als een coureur al in de eerste ronde zo'n tegenvaller te verwerken krijgt."

Vettel, die op Silverstone zijn vierde Grand Prix-zege van dit seizoen binnenhaalde, heeft geen goed woord over voor de insinuaties van Mercedes. De Duitser zegt dat er van opzet geen sprake is.

"Ik vind het nogal stom om te denken dat alles wat er is gebeurd doelbewust is gedaan", zei Vettel. "Ik zou het ook heel moeilijk vinden om zo precies te rijden dat je iemand kunt uitschakelen. In Frankrijk verloor ik mijn vleugel door die botsing met Bottas, dus toen heb ik ook mijn eigen race verpest."

Raikkonen, die net als Hamilton nog het podium haalde (derde) op Silverstone, maakt zich niet druk over het incident met Hamilton. "Het was mijn fout, maar zo gaat het soms. Ik heb de tijdstraf van tien seconden geïncasseerd en ben daarna weer gaan vechten voor een goed resultaat."