Winnaar Vettel geniet van 'geweldig' gevecht met Bottas op Silverstone

Vettel profiteerde van de safetycar die in de slotfase de baan op was gekomen na een crash van Marcus Ericsson. De Duitser reed op snellere banden dan Bottas en na meerdere inhaalpogingen nam hij vijf ronden voor het einde alsnog de eerste plek over.

"De start was belangrijk en de safetycar schudde het veld door elkaar. Het gevecht dat daarna met Bottas kwam, was geweldig. De race was sowieso fantastisch", zei een euforische Vettel na het binnenhalen van zijn vierde Grand Prix-zege dit seizoen.

De viervoudig wereldkampioen wist dat hij Mercedes-coureur Bottas moest verrassen om hem te kunnen passeren. "Hij wist dat ik zou komen, dus moest ik iets origineels proberen. Daarnaast bestond de kans dat mijn banden oververhit zouden raken en moest ik snel zijn. Bij mijn laatste poging gaf hij me de ruimte en kon ik hem inhalen."

Nekblessure

Vettel, die op Silverstone de 51e zege uit zijn loopbaan boekte, begon niet in optimale conditie aan het raceweekend. Hij klaagde zaterdag over een pijnlijke nek en wist niet zeker of hij mee kon doen aan de kwalificatie. In de race zelf had Vettel minder last van de kwetsuur.

"In de voorbereiding op de race maakte ik me wel enige zorgen, maar het ging eigenlijk prima. Ik denk dat alle adrenaline de pijn heeft gemaskeerd, dus ik zal het vanavond nog wel even voelen."

Door zijn zege in Groot-Brittannië verstevigde Vettel zijn leiding in de WK-stand. Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die vlak na de start in de rondte werd getikt door Kimi Räikkönen en uiteindelijk nog tweede werd, heeft acht punten minder dan zijn concurrent bij Ferrari.

Op 22 juli staat in Duitsland de elfde Grand Prix van het seizoen op het programma.