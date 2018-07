Verstappen: 'Lijkt net alsof we op rechte stuk in andere klasse rijden'

"Na de eerste ronde trapte ik op de rem bij bocht 3 en viel die helemaal door de rem heen. Ik kreeg toen al een waarschuwing dat er een brake-by-wireprobleem was. Maar daarna deed hij het weer, wat heel raar was, want normaal gesproken is het dan meteen klaar", zei de Nederlander van Red Bull Racing tegen Ziggo Sport.

Verstappen leek lange tijd zijn vijfde podiumplaats van het seizoen te veroveren, maar door een spin vijf ronden voor het einde viel hij terug naar de twaalfde plaats en een ronde later moest hij zelfs zijn auto noodgewongen aan de kant zetten.

"Ik heb de hele race banden moeten managen, maar we waren toch superlangzaam op het rechte stuk. Dat was gewoon echt een drama. Ik probeerde een eenstopper te doen, maar gelukkig kwam er een safetycar, want dat was hem niet geworden", aldus de twintigjarige Limburger.

"Na de eerste safetycar had ik een actie bij Kimi (Räikkönen, red.), die op zich wel mooi was, maar het is gewoon enorm frustrerend dat wij zoveel tekortkomen op het rechte stuk. Daar baal je wel van. Het is op het rechte stuk net alsof je in een andere klasse rijdt."

"We zijn enorm langzaam en daarnaast hadden we ook te maken met 'clipping', dus dat die eerder afbreekt qua energie. We probeerden dit nog aan te passen, maar het mocht niet baten. Daarna remde ik aan voor bocht 16 en viel het hele rempedaal weg. Toen blokkeerden de achterwielen en spinde ik van de baan. Ik wilde vervolgens weer wegrijden, maar de auto bleef in de eerste versnelling zitten."

Vettel

Sebastian Vettel ging op het circuit van Silverstone met de zege aan de haal. De Duitser van Ferrari bleef na 52 ronden Lewis Hamilton van Mercedes (tweede) en zijn teamgenoot Räikkönen (derde) nipt voor.

De tweede plaats van Hamilton was bijzonder, omdat hij al in de eerste ronde van achteren werd aangetikt door Räikkönen, die daarvoor een tiensecondenpenalty kreeg, en helemaal terugviel naar de laatste plaats.

Vettel verstevigde door zijn overwinning tevens zijn leidende positie in de WK-stand. Hij voert de ranglijst na tien van de in totaal 21 races aan met 171 punten, gevolgd door Hamilton (163), Räikkönen (116), Ricciardo (106), Bottas (104) en Verstappen (93).

De volgende Grand Prix staat over twee weken op het programma, als op het circuit van Hockenheim na een jaar afwezigheid de Grand Prix van Duitsland wordt verreden.

Verstappen behaalde vorige week in Oostenrijk nog op uiterst overtuigende wijze zijn eerste Grand Prix-zege van het seizoen en zijn vierde uit zijn loopbaan.