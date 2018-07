Verstappen valt in slotfase uit, Vettel wint Grand Prix van Groot-Brittannië

Verstappen leek lange tijd zijn vijfde podiumplaats van het seizoen te veroveren, maar door een spin in de slotfase viel hij terug naar de twaalfde plaats en moest hij niet veel later zelfs zijn auto aan de kant zetten vanwege vermoedelijk een probleem aan de versnellingsbak.

De Nederlander van Red Bull Racing behaalde vorige week in Oostenrijk nog op overtuigende wijze zijn eerste Grand Prix-zege van het seizoen en zijn vierde uit zijn loopbaan.

Achter Vettel van Ferrari en Hamilton van Mercedes completeerde Kimi Raikkonen van Ferrari (derde) het podium. Valtteri Bottas van Mercedes (vierde) en Daniel Ricciardo van Red Bull (vijfde) vielen daar net buiten.

Vettel verstevigde door zijn overwinning tevens zijn leidende positie in de WK-stand. De Duitser voert de ranglijst na tien van de in totaal 21 races aan met 171 punten, gevolgd door Hamilton (163), Raikkonen (116), Ricciardo (106), Bottas (104) en Verstappen (93).

Spectaculair

De Grand Prix van Groot-Brittannië begon gelijk al spectaculair. De van poleposition vertrokken Hamilton werd bij de start gepasseerd door de veel alertere Vettel en Bottas en werd vervolgens tot overmaat van ramp ook nog eens in bocht 3 aangetikt door Raikkonen.

De Brit viel daardoor tot teleurstelling van het thuispubliek terug naar de laatste plaats en klaagde over schade aan de achterkant van zijn auto, maar dat weerhield hem er niet van om binnen tien ronden op te rukken naar de zesde plaats en halverwege meerdere malen de snelste rondetijd neer te zetten.

Verstappen profiteerde optimaal van het incident tussen Hamilton en Raikkonen, die van de wedstrijdleiding een tiensecondenpenalty kreeg, en schoof op van de vijfde naar de derde plaats. Hij beschikte echter niet over de pace om een aanval te kunnen doen op Vettel of Bottas.

In de 32e ronde kreeg de race een heel nieuwe wending toen Marcus Ericsson in bocht 1 de controle over zijn stuur verloor en hard de bandenstapels invloog, waardoor de safetycar op de baan moest komen en alle gaten weer konden worden gedicht door de coureurs.

Mercedes

Mercedes was in eerste instantie het meest gebaat bij de nieuwe situatie. Bottas nam de leiding over en Hamilton de derde plaats omdat zowel Vettel, Verstappen als Raikkonen tijdens het zwaaien van de gele vlag naar binnen gingen en Ricciardo dat vlak daarvoor al had gedaan.

In de ronden die nog resteerden gebeurde er van alles. Vettel stelde alsnog de zege veilig door na diverse pogingen Bottas te passeren en ook Hamilton en Raikkonen gingen de onfortuinlijke Fin nog voorbij.

Verstappen deed er nog alles aan om minimaal derde te worden, maar hij spinde in de 48e ronde, waardoor hij zelfs buiten de punten belandde en hij niet meer mee lijkt te gaan strijden om de wereldtitel.

De volgende Grand Prix staat over twee weken op het programma, als op het circuit van Hockenheim na een jaar afwezigheid de Grand Prix van Duitsland wordt verreden.