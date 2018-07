Vettel heeft ondanks nekproblemen vertrouwen in zege op Silverstone

Vettel kwam in zijn Ferrari op het circuit van Silverstone slechts vier honderdsten tekort om Hamilton (Mercedes) van de eerste startplaats af te houden, maar keek tevreden terug op de eerste serieuze krachtmeting van dit weekend op het circuit van Silverstone.

"Ik ben blij met deze tweede plaats", vertelde de Duitser bij Sky Sports. "Op de rechte stukken verloor ik terrein omdat ik geen slipstream had, maar het was uiteindelijk erg close. Dit is een prima uitgangspositie voor zondag."

"We hebben eerder al laten zien dat we op de zondag het tempo altijd nog wat kunnen opvoeren. Ik denk dat we hier met Ferrari beter zijn dan de afgelopen jaren en mee kunnen doen om de overwinning."

De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 doelt daarmee ook op de upgrade die Ferrari dit weekend heeft doorgevoerd. De wagen heeft een nieuwe vloer gekregen die voor meer grip en snelheid moet zorgen.

Nekblessure

Vettel begon niet in optimale conditie aan het raceweekend. De Duitser klaagde aan het begin van de zaterdag over een pijnlijke nek.

"Ik wist eerlijk gezegd niet eens of het zou lukken om aan de kwalificatie mee te doen. Uiteindelijk was het niet mijn fijnste sessie, maar het gaat al veel beter. Ik heb mijn nek wat laten masseren en denk dat een nachtje slaap wel zal helpen. Ik maak me geen zorgen."

Vettel staat na negen van de 21 races bovenaan in de WK-stand, maar het verschil met zijn naaste belager Hamilton is slechts één punt. Op Silverstone ging de zege al vijf keer naar zijn Engelse concurrent, die daarmee gedeeld recordhouder is met Jim Clark en Alain Prost en bij een winst op zondag op eenzame hoogte kan komen.

De race op Silverstone begint zondag om 15.10 uur. Achter Hamilton en Vettel starten Kimi Räikkönen (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull) vanaf de plaatsen drie, vier en vijf.