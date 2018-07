Hamilton emotioneel na recordpole op Silverstone in 'zwaarste ronde ooit'

De 33-jarige Brit mag zich daarmee nu alleen recordhouder noemen op Silverstone. Tot zaterdag deelde hij het record van vijf poles met oud-Formule 1-coureur Jim Clark.

"Dit was denk ik mijn zwaarste ronde ooit. De druk was groter dan ik ooit heb gevoeld en het verlangen om alles eruit te halen, in de wetenschap dat ik het in me had, was zwaarder dan in andere kwalificaties", aldus een zichtbaar geëmotioneerde Hamilton.

"Ik tril echt van de emotie en de adrenaline. Dit was anders dan ik eerder heb ervaren, wat een beetje gek is omdat het mijn 76e poleposition is. Maar deze is zo speciaal, ik ben echt heel blij."

Hamilton bleef op Silverstone onder anderen Ferrari-rijders Sebastian Vettel (tweede) en Kimi Raikkonen (derde) voor. De top vijf werd gecompleteerd door Mercedes-rijder Valtteri Bottas en Red Bull Racing-coureur Max Verstappen.

Dag en nacht

Hoewel de wereldkampioen op Silverstone vijf keer eerder vanaf pole startte - en dat nu voor de vierde keer op rij doet - voelt zijn prestatie van zaterdag heel anders.

"Het is een verschil van dag en nacht. Ferrari liet in Q3 echt iets bijzonders zien. Ik weet niet wat ze gisteren hebben gedaan, maar ze waren vandaag zó sterk", verklaarde de Brit.

Met name de aanwezigheid van de vele Britse fans op het circuit maakte dat Hamilton, die in de strijd om een nieuwe wereldtitel op één punt tweede staat achter Vettel, koste wat kost zijn recordpole wilde pakken.

"Het is een technisch en lastig circuit. Ik moest echt alles uit de kast halen. Ik zag al die fans en wilde Engeland een boost geven. Ik ben dankbaar voor mijn team, dat zó hard werkt."

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 15.10 uur. Bij winst mag Hamilton zich ook recordwinnaar noemen op Silverstone. Momenteel deelt hij het record van vijf zeges met Clark en Alain Prost.