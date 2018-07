Verstappen voorziet saaie race op Silverstone na vijfde tijd in kwalificatie

"We hebben niet de snelheid om morgen met Ferrari en Mercedes mee te gaan en achter ons is er ook een gat. Als er niks gebeurt, wordt het een saaie race", zei Verstappen zaterdag na de kwalificatie tegen Ziggo Sport.

"De kwalificatie was goed. Als je een halve seconde sneller bent dan je teamgenoot mag je niet klagen, al wil je altijd meer. Jammer genoeg verloor ik in de laatste bocht nog twee tienden, maar het was nooit genoeg geweest om Ferrari of Mercedes te pakken."

Op het circuit van Silverstone kwam Verstappen tot een tijd van 1.26,602, waarmee hij Lewis Hamilton (die pole position pakte), Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen en Valtteri Bottas voor zich moest dulden. Teamgenoot Ricciardo klokte de zesde tijd.

"De auto voelde supergoed", aldus Verstappen. "Ik heb niks te klagen, behalve dat we meer vermogen moeten hebben, maar dat is nu eenmaal zo. We moeten ons morgen op onszelf concentreren om punten te halen."

Ricciardo

Verstappens teamgenoot Ricciardo was iets optimistischer en denkt dat Red Bull bij de race op zondag - mits de juiste tactiek wordt toegepast - wel degelijk podiumkansen heeft.

"Ik had graag dichterbij willen staan, maar het is niet anders. Het sparen van de banden wordt cruciaal", keek de Australiër vooruit naar de Grand Prix die zeer waarschijnlijk onder hoge temperaturen wordt verreden.

"Hopelijk kunnen we met één stop de race uitrijden en moeten de Ferrari's en Mercedessen twee keer stoppen. Dan hebben we een kans om verder naar voren te komen."

De race op Silverstone begint zondag om 15.10 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar ging de zege naar Hamilton. De Red Bulls liepen toen een podiumplek mis, want Verstappen werd vierde en Ricciardo eindigde als vijfde.