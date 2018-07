Verstappen rijdt vijfde tijd in kwalificatie, Hamilton op pole op Silverstone

Verstappen kwam in Q3 in zijn Red Bull tot 1.26,602 en moest daarmee niet alleen de zeven tienden van een seconde snellere Hamilton van Mercedes (1.25,892) voor zich dulden, maar ook Sebastian Vettel van Ferrari (1.25,936), Kimi Räikkönen van Ferrari (1.25,990) en Valtteri Bottas van Mercedes (1.26,217).

De twintigjarige Limburger hield in de laatste sessie wel zijn teamgenoot Daniel Ricciardo (1.27,099), Kevin Magnussen van Haas (1.27,244), Romain Grosjean van Haas (1.27,455), Charles Leclerc van Sauber (1.27,879) en Esteban Ocon van Force India (1.28,194).

Williams kende een dramatische kwalificatie. Beide coureurs van de Britse renstal, Lance Stroll en Sergey Sirotkin, spinden in Q1 en omdat ze vervolgens vaststonden in de grindbak, konden ze hun weg niet vervolgen.

Brendon Hartley miste de kwalificatie in zijn geheel en zal de race van achteraan moeten beginnen. De monteurs van Toro Rosso slaagden er niet in zijn zwaar beschadigde auto op tijd te repareren. Hij was enkele uren eerder gecrasht tijdens de derde en laatste vrije training.

Droog

De race is zondag om 15.10 uur Nederlandse tijd. Het is al het hele weekend droog op Silverstone en de verwachting is dat het ook droog zal zijn op de slotdag.

Hamilton won vorig jaar de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Brit wist tot grote vreugde van het thuispubliek na een enerverende race Bottas (tweede), Räikkönen (derde), Verstappen (vierde) en Ricciardo (vijfde) achter zich te houden.

Hamilton is met vijf zeges op Silverstone gedeeld recordhouder. De Brit Jim Clark (in de jaren zestig) en de Fransman Alain Prost (in de jaren tachtig en negentig) hebben de oudste Grand Prix op de Formule 1-kalender eveneens vijf keer op hun naam geschreven.

Vettel voert na 9 van de 21 races de WK-stand aan met 146 punten, gevolgd door Hamilton (145 punten), Räikkönen (101 punten), Ricciardo (96 punten), Verstappen (93 punten) en Bottas (92 punten).

Verstappen is met vertrouwen naar Engeland afgereisd. Hij won vorige week in Oostenrijk op overtuigende wijze zijn eerste Grand Prix van het seizoen en zijn vierde uit zijn loopbaan.