Verstappen noteert vijfde tijd tijdens derde vrije training GP Groot-Brittannië

Verstappen klokte 1.28.012 en moest daarmee naast regerend wereldkampioen Hamilton van Mercedes, die maar liefst bijna 1,3 seconden sneller was (1.26,722), Kimi Räikkönen van Ferrari (1.26,815), Valtteri Bottas van Mercedes (1.27,364) en de huidige leider in de WK-stand Sebastian Vettel van Ferrari (1.27,851) voor zich dulden.

Achter Verstappen completeerden zijn teamgenoot Daniel Ricciardo (1.28,018), Charles Leclerc van Sauber (1.28,146), Kevin Magnussen van Haas (1.28,418), Romain Grosjea van Haas (1.28,554) en Marcus Ericsson van Sauber (1.28,814) de top tien.

Het was voor Verstappen pas zijn eerste training die hij dit weekend wist af te maken. Hij viel vrijdag tijdens de eerste vrije training voortijdig uit door een probleem met de versnellingsbak en vervolgens tijdens de tweede vrije training door een crash.

Hartley

Brendon Hartley maakte een zware klapper tijdens de derde vrije training. De Nieuw-Zeelander zag vlak voor hij een bocht wilde insturen de ophanging van het linkervoorwiel afbreken, waardoor hij met zijn onbestuurbare Toro Rosso hard de bandenstapels invloog.

Hartley kon ongedeerd uit zijn zwaar beschadigde auto stappen. Hij ging voor de zekerheid wel voor een controle met de dokter mee naar het medische centrum op Silverstone.

De monteurs van Toro Rosso zullen hard aan het werk moeten om de wagen op tijd te repareren voor de kwalificatie, die zaterdag om 15.00 uur Nederlandse tijd van start gaat.

Onderzoeken

Toro Rosso onderzoekt hoe het kan dat de wielophanging van Hartley ineens brak. Uit voorzorg bleef de andere rijder van het Italiaanse team, Pierre Gasly, de rest van de sessie binnen.

De race is zondag om 15.10 uur Nederlandse tijd. Het is al het hele weekend droog op Silverstone en de verwachting is dat dit ook het geval zal zijn op de slotdag.

Hamilton won vorig jaar de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Brit bleef tot grote vreugde van het thuispubliek na een enerverende race Bottas (tweede), Räikkönen (derde), Verstappen (vierde) en Ricciardo (vijfde) achter zich wist te houden.

Hamilton is met vijf zeges op Silverstone gedeeld recordhouder. De Brit Jim Clark (in de jaren zestig) en de Fransman Alain Prost (in de jaren tachtig en negentig) hebben de oudste Grand Prix op de Formule 1-kalender eveneens vijf keer op hun naam geschreven.

Vettel voert na 9 van de 21 races de WK-stand aan met 146 punten, gevolgd door Hamilton (145 punten), Räikkönen (101 punten), Ricciardo (96 punten), Verstappen (93 punten) en Bottas (92 punten).

Verstappen is met vertrouwen naar Engeland afgereisd. Hij won vorige week in Oostenrijk op uiterst overtuigende wijze zijn eerste Grand Prix van het seizoen en zijn vierde uit zijn loopbaan.