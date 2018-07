Verstappen legt schuld van crash in tweede vrije training bij zichzelf

"Ik denk dat ik te snel wilde op de harde band. Ik raakte simpelweg de controle kwijt over het stuur. De manier waarop ik de muur raakte, zorgde er helaas voor dat mijn achterwiel loskwam", zei hij vlak na afloop van de sessie voor de camera van Sky Sports.

Verstappen moest al na een paar minuten de strijd staken. De winnaar van de Oostenrijkse Grand Prix van vorige week schoot op Silverstone al in zijn eerste ronde van de baan en kwam tegen de vangrail tot stilstand.

"Het is niet ideaal om een hele training te missen, maar het gevoel dat ik met de auto had in de eerste vrije training, was goed. Balanstechnisch zitten we niet te ver van Mercedes en Ferrari, maar we verliezen wel veel tijd op de rechte stukken."

Verstappen kijkt met vertrouwen uit naar de kwalificatie (zaterdag om 15.00 uur) en de race een dag later om 15.10 uur. "Ik zit altijd goed in mijn vel op dit circuit. Het is natuurlijk altijd beter om veel te rijden, maar ik voelde me in de eerste vrije training vertrouwd met de harde band", gaf hij te kennen.

"De pace is goed. Het is duidelijk dat het er niet naar uiziet dat we om de pole gaan strijden, maar morgen gaan we het weer proberen. Ik heb tenminste nog twee setjes softbanden, dus dat is positief."

Probleem

Verstappen noteerde tijdens de eerste vrije training de zesde tijd, maar ook daarin moest hij zijn auto drie minuten voor het einde langs de kant van de baan zetten vanwege een probleem met zijn versnellingsbak.

De twintigjarige Limburger hoeft echter niet te vrezen voor een gridstraf, omdat volgens teambaas Christian Horner een hardwareprobleem de oorzaak was van het stilvallen van de RB14. Bovendien reed hij de vrijdagtrainingen met een zogenoemde 'vrijdag-versnellingsbak', waarmee hij niet zal racen.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes en de huidige leider in de WK-stand Sebastian Vettel van Ferrari waren de snelsten in respectievelijk de eerste en tweede vrije training met een tijd van 1.27,487 en 1.27,552.

Vijf zeges

De Grand Prix van Groot-Brittannië werd vorig jaar gewonnen door Hamilton, die Bottas (tweede), Raikkonen (derde), Verstappen (vierde) en Ricciardo (vijfde) na een enerverende race achter zich wist te houden.

Met vijf zeges op Silverstone is Hamilton gedeeld recordhouder. Ook de Brit Jim Clark (in de jaren zestig) en de Fransman Alain Prost (in de jaren tachtig en negentig) hebben de Grand Prix van Groot-Brittannië vijf keer gewonnen.

Sebastian Vettel voert na 9 van de 21 races de WK-stand aan met 146 punten, gevolgd door Hamilton (145 punten), Raikkonen (101), Ricciardo (96), Verstappen (93) en Bottas (92).