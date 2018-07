Verstappen denkt niet dat Red Bull nog mee gaat doen om wereldtitel

"Helaas hebben we niet het pakket om op elk circuit voor de winst te vechten. Ik denk daarom niet dat we in de strijd om de titel nog terug kunnen komen", zei Verstappen donderdag op de persconferentie in aanloop naar het raceweekend op Silverstone.

"Dan zouden we vanaf nu bijna elke week moeten winnen. Maar er komen zeker nog wedstrijden waarin we voor de winst zullen gaan."

De coureur is daarmee iets minder optimistisch dan Red Bull-teambaas Christian Horner, die na de zege van Verstappen in Oostenrijk van zondag zei dat hij nog wel een sprankje hoop heeft op het wereldkampioenschap.

Verstappen verwacht dat Red Bull het komend weekend lastig krijgt op Silverstone. "We verwachten dat we hier niet supercompetitief zullen zijn, maar we gaan er zeker alles aan doen om veel punten mee naar huis te nemen", aldus de twintigjarige Nederlander.

Volgens Verstappen is het circuit meer geschikt voor concurrenten Mercedes en Ferrari. "Als er rechte stukken zijn op het circuit, dan zijn we met Red Bull gewoon het derde team."

Oostenrijk

Afgelopen weekend in Oostenrijk waren Mercedes en Ferrari in de kwalificatie beduidend sneller dan Verstappen. Door een gridstraf moest Sebastian Vettel van Ferrari echter achter de Limburger beginnen.

In de eerste ronde haalde Verstappen Kimi Raikkonen al in. Door een betere pitstopstrategie kwam hij voor Lewis Hamilton te rijden, die later net als Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas uitviel met een technisch probleem.

"Ferrari zat erg dicht achter me in Oostenrijk", kijkt Verstappen terug op zijn overwinning op de Red Bull Ring. "Maar ik kon goed omgaan met de banden en daardoor de zege veiligstellen."

"Het was absoluut een onverwachte overwinning, zeker omdat het vrijdag en zaterdag in de training en kwalificatie niet lekker liep. Daarom vond ik deze zege erg speciaal."

Vijfde

Red Bull-rijder Daniel Ricciardo staat als nummer vier 50 punten achter op WK-leider Sebastian Vettel van Ferrari. Verstappen is vijfde, op 53 punten van de Duitser. In de strijd om de constructeurstitel leidt Ferrari met 247 punten, gevolgd door Mercedes (237) en Red Bull (189).

Verstappen werd in 2016 tweede op Silverstone achter Hamilton, die de laatste vier edities won. Vorig jaar moest de coureur van Red Bull genoegen nemen met de vierde plek.

Vrijdag om 11.00 uur en 15.00 uur staan de eerste trainingen op het programma op Silverstone. Zaterdag om 12.00 uur is de derde training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 15.10 uur begint de tiende Grand Prix van het seizoen.