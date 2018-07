Renault denkt dat breuk met 'veeleisend' Red Bull positief kan uitpakken

Volgens Abiteboul zorgde de samenwerking met Red Bull ervoor dat er veel compromissen over het ontwerp van de motor gesloten moesten worden, wat vaak tijdrovend was.

"We hebben altijd uitstekend samengewerkt, maar Red Bull is een groot team met veel eisen", zegt Abiteboul donderdag in gesprek met Motorsport.com. "Onze jongens moesten soms extra werk verzetten om aan alle eisen, die af en toe redelijk eigenaardig en niet in lijn met onze prioriteiten waren, te voldoen."

Door de breuk met Red Bull, dat sinds 2007 gebruikmaakte van een Renault-motor, kan de Franse leverancier zich volgend seizoen volledig richten op zijn eigen team en dat van McLaren, dat ook gebruikmaakt van een krachtbron van Renault.

Focus

Abiteboul verwacht dat die verandering in het voordeel van Renault is, omdat het geen rekening meer hoeft te houden met de behoeften van drie verschillende teams.

"Het kostte soms wel veel tijd om een compromis te vinden tussen Red Bull, het fabrieksteam en McLaren. Dat zorgde voor verwarring. Nu kunnen we ons veel beter focussen en dat is het belangrijkste verschil. Bovendien verschillen de auto's flink van elkaar en dat is voor ons als motorleverancier lastig."

Red Bull staat momenteel op de derde plek in de WK-stand voor constructeurs met 189 punten, 48 punten minder dan Mercedes en 58 minder dan koploper Ferrari. Renault heeft 62 punten verzameld en staat vierde.

Zondag wordt in Groot-Brittannië de tiende Grand Prix van het seizoen verreden. Later in juli staan ook nog races in Duitsland (22 juli) en Hongarije (29 juli) op het programma.