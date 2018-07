Alles over GP Groot-Brittannië: 'Verstappen zal moeten strijden achter Hamilton'

"Lewis Hamilton is hier de grootste kanshebber op de overwinning", voorspelt Van der Garde in gesprek met NUsport. "Hij kent alle ins en outs van dit circuit. Het is een baan die hem heel goed ligt, met al die snelle bochten."

De 33-jarige oud-coureur reed zelf in 2013 op Silverstone en eindigde toen op de achttiende plaats. Hamilton vertrok dat jaar van poleposition, maar moest voor eigen publiek genoegen nemen met de vijfde plek. De vier jaar daarna won de Brit zijn thuisrace wel, net zoals hij dat in 2008 al wist te doen.

Met vijf zeges in Groot-Brittannië is Hamilton gedeeld recordhouder. Ook de Brit Jim Clark (in de jaren zestig) en de Fransman Alain Prost (in de jaren tachtig en negentig) hebben de Britse GP vijf keer weten te winnen.

Van der Garde op Silverstone in 2013

Betrouwbaarheid

Van Valtteri Bottas, de teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, heeft Van der Garde niet zulke hoge verwachtingen. "Dit is niet echt zijn circuit. Banen als Sochi en de Red Bull Ring liggen Bottas beter. Daarom denk ik dat Verstappen met Sebastian Vettel om de tweede plek gaat strijden. Max zit natuurlijk in een goede flow."

In Oostenrijk kampte Mercedes met zeldzame betrouwbaarheidsproblemen, waarvan Van der Garde verwacht dat ze binnen een week opgelost zullen zijn.

"Bottas had een probleem met de versnellingsbak, dat is gewoon een kwestie van een nieuwe erin zetten. Hamilton viel uit door een hydraulisch probleem. Ze hebben binnen Mercedes zo veel knowhow dat ze de oorzaak wel binnen een paar dagen gevonden zullen hebben."

Starttijden GP Groot-Brittannië Vrijdag 11.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 15.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 12.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 15.00 uur: Kwalificatie

Zondag 15.10 uur: Race

Verstappen

Verstappen boekte in Oostenrijk niet alleen zijn vierde overwinning uit zijn loopbaan, maar stond ook voor het eerst in zijn carrière in drie Grands Prix op rij op het podium. Na een derde plek in Canada, een tweede plaats in Frankrijk en zijn zege op de Red Bull Ring hoopt Verstappen zijn serie voort te zetten op Silverstone.

In 2016 werd Verstappen al eens tweede in Groot-Brittannië. Hij kwam als derde over de streep, maar schoof een plekje op dankzij een tijdstraf voor Mercedes-coureur Nico Rosberg, die via de teamradio ongeoorloofde instructies kreeg om een probleem aan zijn versnellingsbak te verhelpen.

Vorig jaar werd Verstappen vierde op Silverstone, achter het Mercedes-duo Hamilton-Bottas en Kimi Raikkonen van Ferrari. "Verstappen is net als Hamilton iemand die goed is in snelle bochten", vindt Van der Garde. "Op dit circuit kun je daar echt het verschil maken."

Silverstone

Van der Garde won vorig jaar nog een race op Silverstone in de Europese Le Mans-series. Het circuit dat circa 75 kilometer ten noordwesten van Londen ligt, is volgens hem heel compleet.

"Het heeft eigenlijk alles. Een aantal heel snelle bochten, maar ook een technisch gedeelte en een paar snelle knikken die je vroeg moet insturen. Als je hier een ronde hebt gereden, denk je echt: wauw, dat was gaaf! Voor heel veel coureurs is dit een van hun favoriete circuits, ze rijden hier met veel plezier."

De Britse GP staat voor de 69e keer op de kalender, wordt voor de 52e keer op Silverstone verreden en is daarmee een klassieker op de Formule 1-kalender. "Er hangt een heerlijke atmosfeer rond de baan, een beetje vergelijkbaar met Oostenrijk afgelopen weekend. Veel Engelsen gaan er op de camping zitten."

"Enkele jaren geleden is het circuit iets aangepast, waardoor de baan wat langer en nog mooier is geworden", vertelt Van der Garde. "Ik denk dat Silverstone nog zeker tien jaar op de kalender zal blijven staan."

Ook in Engeland heeft de FIA gekozen voor drie DRS-zones, om het inhalen makkelijker te maken. "Een goede zaak. Er is zo veel downforce dat inhalen erg lastig is, dus met extra DRS kunnen we meer passeeracties zien."

Laatste tien winnaars 2017: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2016: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2013: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2012: Mark Webber (Australië/Red Bull)

2011: Fernando Alonso (Spanje/Ferrari)

2010: Mark Webber (Australië/Red Bull)

2009: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2008: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/McLaren)

Weersomstandigheden

Liefhebbers van regenraces komen dit jaar niet aan hun trekken in Groot-Brittannië. Het wordt on-Brits warm met zo'n 30 graden en de kans op neerslag is volgens de voorspellingen nihil.

"Dat is gunstig voor Mercedes", denkt Van der Garde. "Zij zijn in dit weer snel op hardere compounds." In de Britse GP stelt Pirelli voor het eerst de harde blauwe band ter beschikking.

Verstappen, Bottas, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg en Sergey Sirotkin zijn de enigen die twee setjes harde banden meenemen, de andere coureurs hebben het minimale aantal van één setje.

"Ik verwacht niet dat die harde band tijdens de race gebruikt zal worden", zegt Van der Garde. "Tenzij het héél warm wordt en de bandenslijtage net zo erg zal zijn als in Oostenrijk."