Boullier stapt per direct op als teambaas McLaren

"De prestaties van dit jaar voldeden niet aan de verwachtingen van iedereen binnen McLaren en van onze loyale fans", zegt Zak Brown, CEO van het team, in een persbericht. Brown ging dinsdag akkoord met het ontslag van de Franse teambaas.

Met 44 punten bezet McLaren momenteel de zesde plaats in de WK-stand voor constructeurs. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is goed voor 36 punten, terwijl tweede coureur Stoffel Vandoorne slechts 8 punten binnenhaalde.

"De slechte prestaties zijn niet de fout van de honderden hardwerkende mannen en vrouwen die in dienst van McLaren zijn. De oorzaken zijn systematisch en structureel, waardoor grote veranderingen noodzakelijk zijn", verklaart Brown. "Na de bekendmaking van vandaag kunnen we met deze problemen aan de slag en kunnen we de weg naar herstel inzetten."

Toch kijkt Brown niet met een slecht gevoel terug op de samenwerking met Boullier. "Namens het gehele team wil ik Eric bedanken voor zijn bijdrage aan het team en wens ik hem alle succes in de toekomst."

Betrouwbaarheidsproblemen

De 44-jarige Fransman werkte sinds januari 2014 voor het Britse team. Eerder was hij teambaas van Renault en Lotus in de koningsklasse van de autosport.

McLaren werd acht keer wereldkampioen bij de constructeurs, maar de laatste titel dateert alweer van 1998. Twaalf keer greep een coureur de wereldtitel in een auto van McLaren. De huidige Mercedes-coureur Lewis Hamilton was in 2008 de laatste.

Boullier slaagde er niet in om oude tijden te doen herleven. McLaren ondervond de afgelopen jaren veel betrouwbaarheidsproblemen met een Honda-motor. Dit jaar presteert het team met een krachtbron van Renault nauwelijks beter.

Chocolategate

In de Britse boulevardpers kwam Boullier de laatste weken negatief in het nieuws. In een affaire die 'Chocolategate' genoemd wordt, werd geschreven dat de teambaas fabrieksmedewerkers na urenlang overwerk met een reep chocolade 'beloond' had.

Boullier verwees de verhalen twee weken geleden naar het rijk der fabelen en stelde dat hij met een proces bezig was bij McLaren, dat "langzaam maar zeker de goede kant op gaat".

Woensdag bleek echter dat de Fransman geen perspectief meer ziet. "Ik ben erg trots op het werk dat dit prachtige team de afgelopen vier jaar geleverd heeft. Maar ik zie ook in dat dit het juiste moment is om op te stappen. Ik wens iedereen bij McLaren succes in de rest van het seizoen en de verdere toekomst."

De Braziliaan Gil de Ferran is de nieuwe sportief directeur van McLaren. De Britse operationeel directeur Simon Roberts en de Italiaanse engineer Andrea Stella nemen ook een deel van Boulliers taken over.