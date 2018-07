Horner denkt dat Red Bull nog 'klein kansje' op wereldtitel heeft

"Ik denk dat we nog wel een klein kansje maken", aldus Horner. "Als je kijkt naar alles wat er tot dusver is gebeurd, dan hadden we nu in de WK-klassementen kunnen leiden. Maar ja, de Formule 1 staat nu eenmaal bol van de mitsen en maren."

Red Bull is tot dusver het enige team dat met beide coureurs dit seizoen een Grand Prix heeft gewonnen. Ricciardo was de beste in China en Monaco en Verstappen zegevierde zondag in Oostenrijk. Ferrari en Mercedes staan na negen races eveneens op drie overwinningen.

In Bahrein en Azerbeidzjan haalden beide Red Bull-rijders de finish niet. "We hebben tot dusver te weinig punten gehaald met beide auto's in dezelfde race", aldus Horner. "Dat is onze achilleshiel geweest. Het kwam door mechanische mankementen of door andere problemen."

Constructeurstitel

Ricciardo staat als nummer vier 50 punten achter op WK-leider Sebastian Vettel van Ferrari. Verstappen is vijfde, op 53 punten van de Duitser. In de strijd om de constructeurstitel leidt Ferrari met 247 punten, gevolgd door Mercedes (237) en Red Bull (189).

Er staan dit jaar nog twaalf Grands Prix op de agenda, om te beginnen zondag op Silverstone. "Op dit punt in het seizoen hebben we onszelf nog nergens voor afgeschreven", verzekert Horner.

De Britse teambaas gaat er overigens van uit dat Ricciardo snel zal bijtekenen bij Red Bull. "Tenzij wereldkampioen Lewis Hamilton na dit weekeinde plotseling besluit te stoppen bij Mercedes."

De Grand Prix van Groot-Brittannië, de laatste van de zogeheten 'Triple Header' begint zondag om 15.10 uur.