Marko: 'Zonder fouten had Verstappen bovenaan gestaan in WK-stand'

Adviseur Helmut Marko van Red Bull Racing denkt dat Max Verstappen leider in de WK-stand had kunnen zijn, als de jonge coureur in het begin van het seizoen niet zoveel fouten had gemaakt. De Limburger boekte zondag in de Grand Prix van Oostenrijk zijn eerste zege in deze jaargang.