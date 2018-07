Mercedes beseft dat er veel werk te doen is na 'pijnlijkste dag in zes jaar'

"Iedereen van ons team gaat deze pijn voelen, juist omdat de betrouwbaarheid jarenlang zo goed was", zei een teleurgestelde Hamilton, die met Bottas vanaf de voorste startrij vertrok.

"Ik ga er niet omheen draaien: we hebben op alle fronten veel werk te doen. We waren de snelsten, maar het is niets voor ons om op twee andere fronten tekort te schieten. We kunnen het ons niet veroorloven om punten te laten liggen."

Toen Bottas stil kwam te staan met een kapotte versnellingsbak besloot de wedstrijdleiding tot een virtual safetycar. Terwijl winnaar Max Verstappen en beide Ferrari's wel naar binnen doken voor nieuwe banden, besloot Mercedes om Hamilton op het circuit te houden.

De concurrentie kon de wereldkampioen daardoor even later passeren. "We dachten dat de virtual safetycar langer zou duren, maar maakten daarmee de verkeerde beslissing", erkende teambaas Wolff.

Excuses

Hamilton kreeg via de boordradio excuses. Enkele ronden voor het einde ging ook de auto van de regerend wereldkampioen kapot, waardoor hij de leiding in het WK weer moest afstaan aan Sebastian Vettel.

"We waren het hele weekeinde de snelste en hadden ook makkelijk kunnen winnen als onze bolides heel waren gebleven", zei Hamilton. "Maar ik heb alle vertrouwen in mijn team. We moeten zorgen dat onze strategie voortaan waterdicht is."

Mercedes heeft volgende week op Silverstone al de kans op revanche. "Dit was onze pijnlijkste dag in de afgelopen zes jaar, maar we gaan sterker terugkomen", aldus Wolff.

Vooraan reed Red Bull Racing-rijder Verstappen naar de winst. De Limburger hield Kimi Raikkonen (tweede) en Vettel (derde) achter zich.