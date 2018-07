Horner vindt dat winnaar Verstappen 'volwassen en geweldig' reed

"Hij heeft een volwassen en geweldige race gereden", was zondag de eerste reactie van de 44-jarige Engelsman voor de camera van Ziggo Sport.

"Die inhaalactie in de eerste ronde op Kimi Raikkonen. Poeh. Met zijn fantastische bandenmanagement en goed teamwork hebben we de overwinning binnengehaald."

Verstappen reed zaterdag tijdens de kwalificatie nog de vijfde tijd, maar mocht in de race vanaf de vierde plaats van start omdat Ferrari-coureur Sebastian Vettel een gridstraf kreeg vanwege het hinderen van Carlos Sainz.

De 20-jarige Limburger kende op de Red Bull Ring, dat de thuisbasis is van Red Bull en met een speciale Max Verstappen-tribune deels oranje kleurde, een goede start en lag na 26 ronden al aan de leiding.

Dat kwam voornamelijk omdat hij er tien ronden eerder voor koos om na het uitvallen van Valtteri Bottas en de daaropvolgende virtual safetycar naar binnen te gaan, terwijl Lewis Hamilton, die op dat moment leidde, besloot buiten te blijven.

"Ik was daar eigenlijk best verbaasd over. Het was een duidelijk gegeven dat je op dat moment naar binnen moest", deelde Horner nog een kleine sneer uit naar Mercedes.

Kritiek

Horner is ook blij voor Verstappen dat hij met zijn vierde Grand Prix-zege uit zijn loopbaan en zijn eerste van het seizoen voorlopig de kritiek van de buitenwereld heeft doen verstommen.

"De marge tussen een hero en een zero is extreem klein in de Formule 1. Max heeft veel over zich heen gehad in de eerste races, maar hoe hij daar mee om is gegaan, is heel sterk. Hij doet het geweldig."

Horner ziet door de triomf van Verstappen, alweer de derde voor Red Bull in deze jaargang, de rest van het seizoen met vertrouwen tegemoet en lijkt zelfs de strijd om de wereldtitel nog niet opgegeven te hebben.

"We hebben pas negen races gereden. Het seizoen duurt dus nog erg lang. Er is nog genoeg om voor te vechten voor ons en dat gaan we ook zeker doen."

Vettel voert de WK-stand aan met 146 punten, gevolgd door Hamilton (145 punten), Kimi Raikkonen (101 punten), Daniel Ricciardo (96 punten), Verstappen (95 punten) en Bottas (92 punten).

De volgende Grand Prix staat volgende week zondag al op het programma in Engeland, waar op Silverstone de zogenoemde 'Triple Header' wordt afgesloten.