Verstappen: 'Geweldig om te winnen voor het oog van zoveel Nederlanders'

"Het is fantastisch om te winnen op de Red Bull Ring voor het oog van zoveel Nederlanders", aldus Verstappen in een eerste reactie.

Het is de eerste zege dit seizoen van de 20-jarige coureur, die in totaal nu op vier Grand Prix-overwinningen staat. Hij begon het seizoen slecht, maar met een derde plaats in Canada, een tweede plek in Frankrijk en winst in Oostenrijk lijkt het toch nog een mooi jaar te worden.

"Ik liep achter qua punten, dus ik moest wat doen", glimlachte Verstappen. "Ik ben nu van drie, naar twee, naar één gegaan en hopelijk blijf ik de komende weken op deze plek."

Banden

Vooraf hielden weinig mensen rekening met een Nederlandse zege. "Ik ben ook verrast", erkende Verstappen, die vanaf de vierde plaats gestart was en meteen Kimi Raikkonen voorbij ging. Verstappen profiteerde daarna optimaal van de fouten bij Mercedes.

Valtteri Bottas, die voor het eerst op poleposition stond, viel uit en Lewis Hamilton ruilde in tegenstelling tot Verstappen niet van banden tijdens de virtual safetycar. Dat bleek niet de juiste beslissing omdat de Britse wereldkampioen slechts dertien seconden voorsprong had op Verstappen en toen hij in de 26e ronde een pitstop nam viel hij terug naar de vijfde plaats. Na 65 ronden was de race voor Hamilton zelfs helemaal voorbij vanwege motorproblemen.

Räikkönen kwam in de laatste ronden nog dicht bij Verstappen, maar echt in gevaar kwam de zege niet. "Het belangrijkste was de banden niet te veel te laten slijten", keek Verstappen terug op de laatste fase van de race. "Ik kon niet helemaal voluit gaan, maar het was genoeg om te winnen."