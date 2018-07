Verstappen boekt in Oostenrijk vierde Grand Prix-zege uit loopbaan

Verstappen bleef op de Red Bull Ring, dat de thuisbasis is van zijn werkgever en met de speciale Max Verstappen-tribune deels oranje kleurde, de Ferrari's van Kimi Raikkonen (tweede) en Sebastian Vettel (derde) voor.

Opvallend genoeg vielen de Mercedessen van Lewis Hamilton (motor) en Valtteri Bottas (versnellingsbak) uit en datzelfde gold voor Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo (motor).

Haas-coureurs Romain Grosjean (vierde) en Kevin Magnussen (vijfde), Force India-rijders Sergio Perez (zesde) en Esteban Ocon (zevende), Fernando Alonso van McLaren (achtste) en het Sauber-duo Marcus Ericsson (negende) en Charles Leclerc (tiende) completeerden de top tien en reden zodoende ook in de punten.

Verstappen schreef in 2016 in Spanje bij zijn debuut voor Red Bull voor het eerst een Grand Prix op zijn naam en was vorig jaar ook Mexico en Maleisië de beste.

De pas 20-jarige Limburger steeg in de WK-stand ten koste van Bottas van de zesde naar de vijfde plaats (93 om 92 punten), achter de nieuwe leider Vettel (146), Hamilton (145), Raikkonen (101) en Ricciardo (96).

Start

Verstappen kende een goede start in Oostenrijk. Hij was in de eerste ronde in gevecht met Bottas, Hamilton en Raikkonen en passeerde laatstgenoemde met een fraaie inhaalactie, waardoor hij de vierde voor de derde plaats verruilde.

In de veertiende ronde schoof Verstappen zelfs op naar de tweede plaats doordat Bottas uitviel, waarna hij tijdens de virtual safetycar gelijk naar binnen ging om de supersofts te verruilen voor softs. Omdat ook Ricciardo, Raikkonen en Vettel dat deden, verloor hij geen plek.

Hamilton koos ervoor om buiten te blijven. Dat bleek niet de juiste beslissing, omdat hij slechts dertien seconden voorsprong had op Verstappen. Toen hij in de 26e ronde een pitstop maakte, viel hij dan ook terug naar de vijfde plaats en in de 39e ronde zelfs naar de zesde plaats.

Vooraan liep Verstappen steeds meer uit op Ricciardo, maar dat kwam ook omdat de Australiër te maken kreeg met enorme bandenslijtage. Halverwege de race moest hij daardoor voor de tweede keer naar binnen, waardoor hij Raikkonen, Vettel en Hamilton langszij zag komen en vanaf de vijfde plek helemaal opnieuw moest beginnen.

Koel

Dat bleek onbegonnen werk en in de 57e ronde begaf zelfs zijn motor het, waardoor alle druk op Verstappen kwam te liggen om te voorkomen dat het alsnog een teleurstellend weekeinde voor Red Bull zou worden.

Verstappen bleef echter uiterst koel in zijn auto. Hij ging zeer zorgvuldig met zijn banden om, waardoor de jagende Raikkonen en Vettel tot grote vreugde van de duizenden Nederlandse supporters langs het circuit geen kans kregen om echt ten aanval te gaan.

De gefrustreerde Hamilton was toen al afgehaakt in de strijd om de podiumplaatsen. Zijn motor hield er in de 65e ronde mee op, waardoor er een einde kwam aan zijn recordreeks van 33 races waarin hij in de punten reed.

De volgende Grand Prix staat volgende week zondag al op het programma in Engeland, waar op Silverstone de zogenoemde 'Triple Header' wordt afgesloten.