Ricciardo slikt kritiek op Verstappen in na 'frustrerende' kwalificatie

Ricciardo ging zaterdag tijdens de laatste run van de kwalificatie extreem langzaam rijden, in de hoop dat Verstappen hem zou passeren om hem zodoende een 'tow' te kunnen geven. De Nederlander weigerde dat echter, zelfs na een bevel van de engineer.

Ricciardo reageerde na zijn zevende plaats in de kwalificatie geërgerd en vond dat ze het spel binnen de ploeg "eerlijker hadden moeten spelen". Die woorden slikte hij enkele uren later echter grotendeels in.

"Ik ben niet boos op Max", vertelde hij aan het AD. "Ik was alleen gefrustreerd. Volgens mij had ik zeker twee tienden harder gekund als ik niet steeds als eerste een gat voor anderen had moeten trekken."

Afspraken

Bij Red Bull gelden echter duidelijke afspraken, benadrukte Christian Horner direct na het voorval. De ene Grand Prix gaat Ricciardo als eerste naar buiten, de keer erna is het de beurt aan Verstappen. Volgens de teambaas van Red Bull stond de Nederlander dan ook in zijn recht door achter zijn teamgenoot te blijven rijden en deze niet in zijn slipstream naar een betere kwalificatietijd te loodsen.

"Ik weet hoe het werkt", beaamde Ricciardo. "Iedereen is voor zichzelf op de baan en je teamgenoot is de eerste die je wil verslaan. Dus Max heeft ook een punt. Andersom had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan."

Verstappen reed op de Red Bull Ring de vijfde tijd. Door een gridstraf van Sebastian Vettel, die door het hinderen van Carlos Sainz wordt teruggezet van de derde naar de zesde plaats, vertrekt de Nederlander zelfs vanaf de tweede startrij.

De Fin Valtteri Bottas van Mercedes start zondagmiddag voor het eerst dit seizoen vanaf pole. De Grand Prix van Oostenrijk, de negende race van het seizoen, begint om 15.10 uur.