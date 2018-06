Verstappen weigert Ricciardo 'tow' te geven tijdens kwalificatie

Verstappen vroeg in de slotfase van de laatste kwalificatiesessie aan zijn engineer waarom de vlak voor hem liggende Ricciardo zo langzaam reed, waarop die hem beval om de Australiër voorbij te gaan.

Verstappen reageerde daarop met "nee! Vorige week in Frankrijk reed ik voorop, nu rijdt hij voorop, come on", waarna de engineer zijn woorden herhaalde en de Limburger wederom "nee!" riep en "dat zijn de afspraken" daaraan toevoegde.

Verstappen ging na afloop van de kwalificatie, waarin hij de vijfde en Ricciardo de zevende tijd reed, voor de camera van Ziggo Sport uitgebreid in op het incident.

"Ik denk dat dit geen misverstand was. We wisselen elk weekend wie voorop rijdt in de kwalificatie. Vorige week in Frankrijk reed ik voorop. Hier reed Daniel met meer downforce in de kwalificatie, dus hij probeerde op het circuit te wisselen, terwijl hij eigenlijk aan de beurt was om voorop te rijden."

"Dus daar was ik niet zo blij. Ik weet niet of Daniel nu streng moet toegesproken worden door het team. Dat zien we wel. Dit bespreek ik wel met hem. Dat liep even niet lekker."

Horner

Teambaas Christian Horner van de Oostenrijkse renstal gaf Verstappen in gesprek met Sky Sports gelijk en verweet zijn pas twintigjarige pupil dan ook niets.

"We hebben een hele simpele regel, die al zeven jaar goed werkt. Wij veranderen van weekend tot weekend wie als eerste uit de garage rijdt. Dat is de enige manier om het zo eerlijk mogelijk te houden.

“Dit weekend was Daniel aan de beurt om als eerste de pitbox te verlaten. Hij reed dus voor Max en kreeg het gevoel dat Max daar voordeel van had. Daarom vertraagde hij op een gegeven moment een beetje.”

Verstappen kon er wel mee leven dat hij zondag achter Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen als vijfde van start moet in de race op de Red Bull Ring, dat met de Max Verstappen-tribune deels oranje kleurt.

"De balans was tijdens de kwalificatie gewoon niet top. In Q1 en Q2 voelde het op zich wel redelijk goed aan. Alleen in Q3 was het iets minder. Op mijn eerste setje banden had ik overstuur in Bocht 6, wat twee tienden scheelt."

"Op het volgende setje was er onderstuur, zonder dat we wat hadden veranderd. Daarna deden we er wat meer vleugel op, maar hadden we weer overstuur. Ik kreeg dus geen goed gevoel op die band, wat wel jammer was. Maar uiteindelijk hebben we nog gemaximaliseerd met een vijfde plek."