Verstappen rijdt vijfde tijd in kwalificatie, Bottas op pole in Oostenrijk

Verstappen kwam in Q3 tot 1.03,840 en moest daarmee niet alleen de maar liefst zeven tienden snellere Bottas (1.03,130) voor zich dulden, maar ook Lewis Hamilton (1.03,149), Sebastian Vettel (1.03,464) en Kimi Raikkonen (1.03,660).

De Nederlandse coureur van Red Bull Racing hield in de laatste sessie wel Romain Grosjean (1.03,892), zijn teamgenoot Daniel Ricciardo (1.03,996), Kevin Magnussen (1.04,051), Carlos Sainz (1.04,725) en Nico Hülkenberg (1.05,019) achter zich.

Verstappen start zondag de race echter vanaf de vierde plaats omdat Vettel ruim twee uur na afloop van de kwalificatie een gridstraf van drie plekken kreeg vanwege het hinderen in Q2 van Sainz en daarom terugvalt van de derde naar de zesde stek.

Marcus Ericsson, Brendon Hartley, Sergey Sirotkin, Sergio Perez en Stoffel Vandoorne vielen af in Q1, terwijl Lance Stroll, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Pierre Gasly en Esteban Ocon strandden in Q2.

Bottas pakte vorig jaar ook poleposition in Oostenrijk en won vervolgens ook de race, voor Vettel (tweede) en Ricciardo (derde). Verstappen viel toen al vroeg uit na een incident in de eerste bocht.

Speciale motorstand

Red Bull had voor het eerst de beschikking over een speciale motorstand, ook wel 'party mode' genoemd, waarmee het Mercedes en Ferrari volgde, maar het extra vermogen in de krachtbron in Q3 leverde niet het gewenste effect op voor Verstappen en Ricciardo.

Bottas, Hamilton, Verstappen en Ricciardo moeten de race beginnen op supersofts, terwijl Vettel en Raikkonen dat doen op de zachtere ultrasofts. De verwachting is echter dat het verschil tussen beide banden dan qua duurzaamheid en snelheid niet al te groot is.

De race begint zondag om 15.10 uur. Volgens de weersvoorspellingen blijft het droog op de thuisbaan van Red Bull, dat met de Max Verstappen-tribune deels oranje kleurt.

Hamilton voert na acht van de in totaal 21 races de WK-stand aan met 145 punten, gevolgd door Vettel (131 punten), Ricciardo (96 punten), Bottas (92 punten), Raikkonen (83 punten) en Verstappen (68 punten).

Verstappen is met vertrouwen afgereisd naar Oostenrijk, want in drie van de laatste vier races behaalde hij een podiumplaats, waaronder vorige week in Frankrijk, waar hij achter winnaar Hamilton knap tweede werd.