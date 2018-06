Beschadigde vloer en gebrek aan snelheid hinderen Verstappen

"Het ging vandaag niet geweldig", aldus Verstappen op zijn eigen site. "We komen wat snelheid tekort in de bochten en we weten dat we op de rechte stukken ook wat tijd verliezen. We moeten de auto dus nog wat verbeteren."

De coureur van Red Bull Racing eindigde in de eerste vrije training als derde en in de tweede vrije training als vijfde. In beide sessies was Mercedes het beste team, met WK-leider twee keer op eerste plek en Valtteri Bottas twee keer op de tweede plek.

Verstappen gaf in de tweede training ruim een halve seconde toe op Hamilton. Hij was ook een tiende langzamer dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die achter Hamilton, Bottas en Sebastian Vettel als vierde eindigde.

Vibraties

De Limburger had wel een verklaring voor zijn mindere tweede training. "Er brak iets af aan de binnenkant van de vloer, dus ik moest de tweede vrije training rijden met een beschadigde vloer", stelde Verstappen. "Het is niet aan de buitenkant van de bocht gebeurd, maar aan de binnenkant door de vibraties."

Dat beperkte de downforce van de auto vandaag zeker. Het was toch een oude vloer, dus we zullen er morgen een nieuwe opzetten. Over het algemeen was het vandaag dus niet de beste dag, maar er is nog ruimte voor verbetering."

Zaterdag om 12.00 uur is de derde training op de Red Bull Ring op Spielberg, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 15.10 uur.