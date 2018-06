Verstappen vijfde in tweede vrije training, Mercedes op één en twee

Het gat tussen Verstappen (1.05,125) en Hamilton (1.04,579) en Bottas (1.04,755) was wat groter dan eerder op vrijdag in de eerste vrije training, toen de Nederlander derde werd op respectievelijk twee tienden en één tiende van het Mercedes-duo.

Verstappen was in de tweede training ook een fractie langzamer dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die met 1.05,031 op de vierde plek uitkwam. Sebastian Vettel (1.04,815) eindigde als derde, terwijl zijn Ferrari-teamgenoot Kimi Raikkonen (1.05,265) de zesde tijd neerzette.

WK-leider Hamilton klokte zijn snelste rondetijd op de softband, Ricciardo's snelste omloop op de korte Red Bull Ring in Spielberg was op de supersofts, terwijl Bottas, Vettel, Verstappen en Raikkonen de ultrasoftbanden gebruikten. Die zachtste band zal naar verwachting de keuze van de teams zijn tijdens de race van zondag, al lijkt het verschil tussen de drie beschikbare compounds niet heel groot te zijn.

Gasly

De tweede vrije training lag na ruim een halfuur even stil, omdat Pierre Gasly zijn voorwielophanging brak toen hij wijd over de kerbstones ging in de voorlaatste bocht. De 22-jarige Fransman belandde met zijn Toro Rosso in het gravel naast het circuit, wat zorgde voor een rode vlag.

In de laatste twintig minuten keerde Gasly na een snelle reparatie van zijn auto nog terug op het circuit. Hij zette de negende tijd neer (1.05,758).

Gasly was langzamer dan de Haas-coureurs Romain Grosjean (zevende in 1.05,429) en Kevin Magnussen (achtste in 1.05,559), maar hij hield wel de rest van de brede middenmoot achter zich. Stoffel Vandoorne (McLaren) completeerde de top tien (1.05,930).

Kwalificatie

Zaterdag tijdens de kwalificatie heeft Red Bull voor het eerst de beschikking over een zogenoemde 'party mode', waarmee het vermogen van de Renault-motor korte tijd kan worden opgeschroefd. Concurrenten Mercedes en Ferrari gebruiken deze modus al langere tijd en waren op de meeste circuits sneller dan Red Bull in de kwalificatie.

Zaterdag om 12.00 uur is eerst de derde training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 15.10 uur.