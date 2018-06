Horner wacht tot Mercedes coureurscaroussel van Formule 1 in gang zet

"Alle dingen in de Formule 1 staan op een bepaalde manier met elkaar in verband", zei Horner, die op de persconferentie naast Mercedes-teambaas Toto Wolff zat. "Ik denk dat de hele coureurscaroussel zit te wachten op Toto."

Zowel wereldkampioen Hamilton als tweede coureur Bottas heeft een aflopend contract bij het Duitse team, dat al vier jaar dominant is in de Formule 1. Veel andere coureurs hopen op een stoeltje bij Mercedes.

Een van hen is Red Bull-coureur Daniel Ricciardo, die ook in het bezit is van een aflopende verbintenis. Red Bull wil de Australiër graag behouden, maar de ploeggenoot van Max Verstappen lijkt te willen wachten op een mogelijke plaats bij Mercedes.

"Ik hoop dat er in Silverstone duidelijkheid is", zei Horner over de GP van Groot-Brittannië van volgend weekend. "Zodra Mercedes hun contracten heeft geregeld, komt de rest in een stroomversnelling."

Sainz

Carlos Sainz is een andere coureur die afhankelijk is van de situatie van Mercedes. De Spanjaard wordt dit seizoen door Red Bull uitgeleend aan Renault.

Als Ricciardo vertrekt bij Red Bull, is Sainz zijn mogelijke opvolger. Maar indien Ricciardo voor meerdere jaren bijtekent, dan lijkt er geen toekomst voor Sainz bij de Oostenrijkse renstal. Ook omdat Max Verstappen nog tot eind 2020 vastligt.

"Sainz maakt eveneens deel uit van het mechanisme. Het hangt allemaal van Toto af", zei Horner. "Renault zou hem graag behouden. Het hangt ervan af of wij hem nodig hebben."

Volgens Horner gaan de onderhandelingen de goede kant op. "Ik ben er zeker van dat we binnen enkele weken op het laatste rechte stuk naar de finish komen", gebruikte hij een racemetafoor.

Zaterdag om 15.00 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk, zondag om 15.10 uur is de start van de race.