Vettel vreest dat Formule 1 op Mario Kart gaat lijken door vele DRS-zones

Met het toevoegen van de extra DRS-zone wil de organisatie het inhalen bevorderen op de Red Bull Ring in Spielberg. "Ik weet niet of dit de juiste oplossing is", zegt Vettel tegen Autosport.

"Begrijp me niet verkeerd, veel mensen houden van het principe van Mario Kart. Ik zelf ook, ik heb het veel gespeeld toen ik jong was. Maar ik denk dat het inhalen nu te kunstmatig wordt."

In het computerspel halen de auto's en motors elkaar voortdurend in, waardoor het deelnemersveld constant door elkaar gehusseld wordt en tot in de laatste meters niet is te voorspellen wie gaat winnen.

"Het is ook spannend als er een auto vlak achter een andere auto rijdt en het maar de vraag is of hij er voorbij kan", zegt de Duitser. "Dat is spannender dan gewoon de DRS openzetten en er voorbij zeilen."

Raikkonen

Vettels teamgenoot Kimi Raikkonen plaatst eveneens vraagtekens bij de derde DRS-zone in Oostenrijk. "Bijna de helft van de baan bestaat nu uit DRS. Dat maakt het inhalen vrij gemakkelijk. Misschien wel te makkelijk."

"Natuurlijk willen we veel inhaalacties zien", zegt de Fin. "Maar er komt een moment waarop het te kunstmatig wordt."

De huidige nummer vijf in de WK-stand denkt dat de inhaalacties in Oostenrijk elkaar snel kunnen gaan opvolgen. "In de huidige set-up kun je in de eerste DRS-zone iemand inhalen, die jou in de volgende zone weer passeert. En dan komt er nog een derde zone."

"De organisatie probeert het gewoon wat spannender te maken, maar je kunt de races niet halverwege het seizoen te fundamenteel wijzigen", vindt Raikkonen.

Vrijdag om 11.00 en 16.00 uur zijn de eerste trainingen op de Red Bull Ring in Spielberg. Ook zaterdag om 12.00 uur wordt er getraind, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 15.10 uur gaan de lichten op groen voor de negende race van het seizoen.