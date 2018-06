Verstappen benieuwd wat nieuwe kwalificatiemodus Red Bull gaat brengen

Red Bull Racing volgt daarmee concurrenten Mercedes en Ferrari, die al langer over de modus beschikken die ook wel 'party mode' wordt genoemd. De motor krijgt daarmee in het beslissende deel van de kwalificatie extra vermogen.

De bedoeling was dat Verstappen en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo al vorig weekend bij de Grand Prix van Frankrijk over de nieuwe motorstand konden beschikken, maar dat werd nog even uitgesteld.

Verstappen, in Frankrijk voor het eerst dit seizoen tweede, durft nog geen verwachtingen uit te spreken of Red Bull daarmee het gat met Ferrari en Mercedes in de kwalificatie weet te verkleinen.

"Het is afwachten wat het ons brengt", zei de twintigjarige coureur donderdag tegen het AD. "Ik heb daar echt geen idee of verwachting van." Volgens de Limburger heeft ook Honda, dat Red Bull volgend jaar van motoren voorziet, eveneens zo'n stand.

Ricciardo

De kans is groot dat Verstappen en Ricciardo ook na dit seizoen teamgenoten blijven. De Australiër is volgens verschillende media op enkele details na akkoord over een langer verblijf bij Red Bull.

De drievoudig Grand Prix-winnaar is blij dat de Australiër vermoedelijk blijft. "Hij is een goede teamgenoot, we hebben veel lol samen", zegt Verstappen op zijn website. "Als we in de auto zitten, pushen we elkaar naar een hoger niveau."

Ondanks crashes in Boedapest vorig jaar en bij de Grand Prix van Azerbeidzjan dit seizoen, geniet Verstappen van de samenwerking. "Daniel is een van de beste teamgenoten die je hier op de paddock kunt hebben. Maar ook een van de sterkste. Maar ik houd van competitie, dus het is perfect om hem als teamgenoot te hebben."

De Grand Prix van Oostenrijk begint vrijdag om 11.00 uur met de eerste vrije training. De kwalificatie is zaterdag om 15.00 uur, terwijl een dag later om 15.10 de race van start gaat.