Red Bull beschikt bij kwalificatie in Oostenrijk over speciale motorstand

Het Oostenrijkse team volgt daarmee concurrenten Mercedes en Ferrari, die al langer over de modus beschikken die ook wel 'party mode' wordt genoemd. De motor krijgt daarmee in het beslissende deel van de kwalificatie extra vermogen.

"Zaterdag krijgen we van Renault een betere modus voor de kwalificatie, die ons eigenlijk al voor de kwalificatie in Canada was beloofd", bevestigt Red Bull-adviseur Helmut Marko donderdag tegenover Speedweek.

"We weten niet hoeveel we daarmee kunnen goedmaken op Mercedes en Ferrari, die de modus altijd al tot hun beschikking hebben gehad."

Eind maart pleitte Marko samen met enkele andere teams nog voor een verbod op de speciale motorstand bij Mercedes en Ferrari, omdat hij vond dat het voor oneerlijke concurrentie zorgde. Inmiddels heeft Renault dus aan een update van de motor gewerkt.

Honda

Red Bull is bezig aan de laatste maanden van een twaalfjarige samenwerking met motorleverancier Renault. Vorige week werd bekend dat het team van Verstappen per volgend jaar met een krachtbron van Honda rijdt.

De samenwerking tussen Red Bull en Renault stond al enige tijd op losse schroeven vanwege de vele problemen die de motor in 2017 met zich heeft meegebracht. Vorige week hakte de renstal de knoop door en koos ze voor Honda. Dit bedrijf werkt op dit moment al samen met satellietteam Toro Rosso.

Zondag staat in Oostenrijk na Frankrijk de tweede race van de zogenaamde 'Triple Header' - drie races in drie opeenvolgende weken - op het programma. Een week later reizen de coureurs af naar het Verenigd Koninkrijk.