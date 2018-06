Ricciardo bijna rond met Red Bull over nieuw contract

"We komen dichterbij", zei Ricciardo volgens Motorsport.com woensdag bij een persevenement in het Oostenrijkse Graz. Red Bull-adviseur Helmut Marko voegde toe dat alleen nog enkele details moeten worden besproken.

De 28-jarige Ricciardo schoof de beslissing over een nieuwe verbintenis lang voor zich uit en liet recent weten dat hij openstond voor een overstap naar McLaren of Renault, terwijl hij ook werd gelinkt aan Mercedes en Ferrari.

"Ik denk niet dat hij een goede positie heeft", aldus Marko. "Mercedes en Ferrari hebben een duidelijke eerste rijder. Bovendien weet ik dat Ricciardo geen aanbod van Ferrari heeft gehad."

Volgens de adviseur is Renault ook geen optie voor de Australiër. "Voor zo ver ik weet zal Renault vasthouden aan beide rijders. Bovendien denk ik niet dat Renault het salaris kan bieden dat Daniel voor ogen heeft."

Verstappen

Ricciardo lijkt dus ook volgend jaar weer een duo met Max Verstappen te vormen bij Red Bull. De Limburger ligt nog tot en met 2020 vast bij het Oostenrijkse team.

In de WK-stand bezet Ricciardo na acht Grands Prix de derde plaats. Hij won in China en Monaco en heeft 96 punten, waarmee hij alleen Mercedes-rijder Lewis Hamilton (145 punten) en Ferrari-coureur Sebastian Vettel (131) voor moet laten gaan. Verstappen is met 68 punten de nummer zes.

Zondag staat in Oostenrijk na Frankrijk de tweede race van de zogenaamde 'Triple Header' - drie races in drie opeenvolgende weken - op het programma. Een week later reizen de coureurs af naar Groot-Brittannië.