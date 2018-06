Alles over GP Oostenrijk: 'Knap hoe Verstappen presteert ondanks alle bagger'

"Ik verwacht dat Mercedes de komende races kan domineren, net zoals ze zondag op Paul Ricard deden", zegt Lammers tegen NUsport. "Die motorupdate heeft heel goed voor hen uitgepakt, daarom denk ik dat ze in Oostenrijk en volgende week in het Verenigd Koninkrijk ook erg snel zullen zijn. Toch houd ik in Oostenrijk ook rekening met Red Bull en Ferrari."

Sinds de GP van Oostenrijk na een afwezigheid van tien jaar in 2014 terugkeerde op de Formule 1-kalender, won Mercedes alle races. Twee keer werd het een één-twee voor het Duitse team. Dat hadden er zelfs drie kunnen zijn, als Lewis Hamilton en Nico Rosberg in 2016 niet in de laatste ronde op elkaar gebotst waren.

De Duitser verloor bij dat voor hem dramatische moment zijn voorvleugel en de toen nog achttienjarige Verstappen profiteerde door de tweede plek voor zich op te eisen.

Valtteri Bottas won de race vorig seizoen. De tweede coureur van Mercedes reed de afgelopen jaren 72 rondes aan de leiding in Spielberg en is daarmee de coureur die het langst aan kop reed in Oostenrijk van alle huidige Formule 1-coureurs. Een ander opvallend detail: de Red Bull Ring is een van de zes circuits op de huidige kalender waar Sebastian Vettel van Ferrari nog nooit wist te winnen.

"Door de vroege crash van Vettel met Bottas in Frankrijk is het ware potentieel van Ferrari nog een beetje verborgen gebleven", zegt Lammers, die twee weken geleden in de 24 uur van Le Mans mogelijk zijn laatste race reed.

"Bij Mercedes was het zo dat de motorupdate meteen aansloeg. Misschien zijn Ferrari en Red Bull na hun update in Canada nog een beetje zoekende naar de perfecte afstelling en hebben ze niet hun volle potentieel benut. Daarom durf ik er geen geld op de zetten wie er in Oostenrijk wint, ik twijfel bij deze race meer dan bij alle voorgaande races dit jaar."

Starttijden GP Oostenrijk Eerste vrije training: vrijdag 11.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 15.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 12.00 ur

Kwalificatie: Zaterdag 15.00 uur

Race: Zondag 15.10 uur

Red Bull

Red Bull maakte donderdag bekend dat het team in Oostenrijk voor het eerst over een 'party mode' beschikt tijdens de kwalificatie. Max Verstappen weet zich in de thuis-Grand Prix ook dit jaar gesteund door zo'n 18.000 fans op de geheel oranje tribune. Daniel Ricciardo viert zondag zijn 29e verjaardag en kan pas de derde coureur in de geschiedenis van de Formule 1 worden die op zijn verjaardag een race wint, na James Hunt (GP van Nederland in 1976) en Jean Alesi (GP van Canada in 1995).

"Ik vind het erg knap hoe professioneel en onbewogen Max is gebleven ondanks alle bagger die de buitenwereld over hem heen heeft gegooid", zegt de 62-jarige Lammers. "Hij heeft de laatste paar races uitstekend gepresteerd. Het is toch geweldig hoe hij iedereen de mond snoert."

Dat deed Verstappen na de Grand Prix van Frankrijk door tegen journalisten te zeggen dat ze de gecrashte Vettel moesten vragen om zijn rijstijl aan te passen. Die vraag had Verstappen zelf ook tot in den treure gekregen na een reeks incidenten aan het begin van het seizoen. Na een fout van de viervoudig wereldkampioen verdiende die dezelfde behandeling, vond Verstappen.

De opmerking van Verstappen was absoluut geen kritiek op Vettel - zoals sommigen dachten - maar een sneer naar de media die hem hard had aangepakt. "Ik vond het prachtig hoe hij daar zijn moment pakte", zegt Lammers. "Het was helemaal geen heftige frustratie of zo, hij zei heel rustig wat hij er van vond. Niets lijkt Verstappen te raken en als dat wel zo is, houdt hij dat heel goed verborgen."

240 gemiddeld

Met 4,3 kilometer is de Red Bull Ring een van de kortste banen op de kalender. De topteams zullen daarom al snel te maken krijgen met achterblijvers die ze op een ronde moeten zetten.

"Dat kan zeker een rol gaan spelen", denkt Lammers. "Mercedes kan heel goed vanaf de eerste ronde een race domineren, maar ze hebben er vaak moeite mee om in te halen terwijl Verstappen dat juist goed afgaat. Hij kan daardoor zondag in het voordeel zijn."

Voor de meeste bochten hoeft niet of nauwelijks geremd te worden, waardoor de coureurs zo'n 65 procent van de ronde op vol gas kunnen rijden. Met 240 kilometer per uur gemiddeld is dit een van de snelste banen van dit jaar.

Bijna alle bochten gaan naar rechts, op twee snelle bochten na. Het is een uitdaging voor de coureurs om de linker voorband warm genoeg te houden voor deze snelle bochten zes en zeven.

"De laatste vier bochten worden op hoge snelheid genomen, daar is de aerodynamica van belang. Hier kan Red Bull een hoop terrein goedmaken", voorspelt Lammers. "In het eerste deel is Mercedes normaal gesproken sneller."

Laatste tien winnaars 2017 - Valtteri Bottas (Finland/Mercedes)

2016 - Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2015 - Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2014 - Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2003 - Michael Schumacher (Duitsland/Ferrari)

2002 - Michael Schumacher (Duitsland/Ferrari)

2001 - David Coulthard (Groot-Brittannië/McLaren)

2000 - Mika Hakkinen (Finland/McLaren)

1999 - Eddie Irvine (Groot-Brittannië/Ferrari)

1998 - Mika Hakkinen (Finland/McLaren)

1997 - Jacques Villeneuve (Williams/Canada)

Weersomstandigheden

Tijdens de eerste trainingen op vrijdag wordt er regen voorspeld, maar de rest van het weekend lijkt droog te blijven. Met zo'n 22 graden wordt het niet al te warm in het zuidoosten van Oostenrijk.