Alonso hoopt dat 'slechtste prestatie van 2018' incident is

De tweevoudig wereldkampioen en zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne begonnen door een dramatische kwalificatie in de achterhoede aan de Grand Prix. Tijdens de race kwamen ze geen moment in de buurt van de punten.

"Dit was met afstand onze slechtste prestatie van dit jaar. Ik hoop dat dit eenmalig was en dat het niet de maatstaf is voor 2018", zegt Alonso maandag tegen Autosport.com.

"In de kwalificatie lagen beide auto's er na Q1 al uit en in de race vielen we buiten de punten. We moeten het echt beter gaan doen in Oostenrijk en Groot-Brittannië. We hebben maar vijf dagen, dus we moeten snel een oplossing vinden."

De 36-jarige Alonso kende met drie zevende plaatsen, een vijfde en een achtste plek nog een redelijke start van het seizoen, maar haalde vervolgens in zowel Monaco, Canada als Frankrijk de finish niet. Vandoorne kent eveneens een matig seizoen tot dusver.

'Triple Header'

Veel tijd om tot oplossingen te komen is er niet door de zogeheten 'Triple Header'; komend weekend staat al de Grand Prix van Oostenrijk op het programma, waarna de coureurs meteen doorreizen naar het circuit van Silverstone voor de race in Groot-Brittannië.

"Idealiter zouden we nu wat tijd hebben om de data te bestuderen en wat aanpassingen aan de auto te doen, maar die tijd is er simpelweg niet", aldus de balende Alonso.

De Spanjaard heeft er desondanks wel vertrouwen in dat McLaren alles in het werk zal stellen om hem een zo goed mogelijke auto te geven. "We zullen ons best doen. Ik geloof in het team en weet dat er goede dingen aankomen."

Vrijdag staan op de Red Bull Ring in Oostenrijk al de eerste twee vrije trainingen op het programma. Zaterdag volgen de derde oefensessie en de kwalificatie, waarna de race op zondag om 15.10 uur begint.