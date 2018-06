Verstappen hoopt tweede plek in Frankrijk vervolg te geven in 'Triple Header'

Niet eerder werden drie Grands Prix in drie weekenden op rij afgewerkt. Na de race in Frankrijk van zondag volgen wedstrijden in Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

"Ik vind dat niet te zwaar", zei Verstappen in Frankrijk. "Het is allemaal in Europa, dus het is goed bereisbaar. 21 races op een rij zou erg druk worden, maar 3 is goed te doen."

Na een tumultueus begin van het seizoen heeft Verstappen de laatste weken de juiste flow gevonden. Dat momentum hoopt hij de komende weken door te trekken, om zo het geschonden blazoen weer op te poetsen.

Oranje

Verstappen heeft goede herinneringen aan de Red Bull Ring en Silverstone, want in 2016 werd hij op beide circuits tweede. Het waren zijn eerste maanden als coureur van Red Bull.

"In Oostenrijk heeft Red Bull de laatste twee jaar altijd het podium gehaald", haalde Verstappen aan. Vorig jaar viel hij er zelf al in de eerste ronde uit, maar reed teamgenoot Daniel Ricciardo naar de derde plaats.

"De lange rechte stukken zijn daar niet ideaal voor ons, maar op de een of andere manier doen we het daar nooit slecht. Ik kijk er echt naar uit, want er komen altijd veel Nederlandse fans op af. Het is altijd goed om veel oranje op het circuit te zien."

Verstappen verlaat Frankrijk met een derde podiumplek in de laatste vier races. Zijn derde plekken in Spanje en Canada werden onderbroken door een miskleun in Monaco, waar hij een vrijwel zeker podium verspeelde door een crash in de laatste vrije training.

0,3 seconde

Sinds de race in Canada hebben Red Bull, Renault en McLaren de beschikking over een nieuwe Renault-motor, die volgens de Franse fabrikant drie tienden per ronde sneller is.

"Het scheelt niet drie tienden, maar laat ze maar optimistsch zijn", zei Verstappen over Renault, dat vorige week van Red Bull te horen kreeg dat de samenwerking na twaalf jaar eindigt. De komende twee jaar rijdt Verstappen met een motor van Honda in zijn wagen.

"Maar goed, alle kleine beetjes helpen. Ik zou willen dat we 0,3 seconde sneller waren. Later in het seizoen komt er hopelijk een nieuwe update. We blijven ons best doen."

Horner

Red Bull-teambaas Christian Horner was na de race in Frankrijk complimenteus over Verstappen. "Max reed het hele weekend erg sterk en heeft nu twee keer op rij een podiumplek gepakt", zei de Brit.

Horner baalde wel dat Red Bull niet met twee man op het podium stond. Ricciardo moest achter winnaar Lewis Hamilton, Verstappen en Ferrari-coureur Kimi Raikkonen genoegen nemen met de vierde plek.

"Helaas had Daniel minder geluk. Hij beschadigde zijn voorkant, waarschijnlijk door wat troep op de baan. Anders was hij misschien derde geworden", aldus de teambaas.

"Maar al met al is de Franse Grand Prix een solide start voor de 'Triple Header'. We gaan nu naar onze thuisrace in Oostenrijk, waar we opnieuw competitief willen zijn en de strijd aan willen gaan met de leiders op de Red Bull Ring."