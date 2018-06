Vettel stelt dat hij crash met Bottas in eerste ronde niet kon vermijden

"Ik had geen grip in de bocht en kon niet harder afremmen dan ik deed", legde Vettel kort na de race uit. "Helaas raakte ik Bottas."

Direct na de race stapte de Duitser op de Fin af om uit te leggen hoe de crash had kunnen gebeuren. Maar hij bleef erbij dat hij niet te veel risico nam in de eerste ronde.

"Ik had niets anders kunnen doen, ik had geen ruimte om ergens anders heen te gaan. Het is altijd dringen bij de start en we knokken allemaal om onze plek. Dan kan zoiets gebeuren."

De Duitser kreeg van de stewards een tijdstraf van vijf seconden, die door het Mercedes-kamp als "veel te licht" werd betiteld. Vettel liet in het midden of hij de straf terecht vond. "Ik zal de straf hebben gekregen vanwege het veroorzaken van een aanrijding. Dat is wat ik deed. Maar deed ik het met opzet? Nee, natuurlijk niet."

Beide coureurs konden na een pitstop om de schade te herstellen doorrijden. Vanuit de achterhoede klommen ze op naar de vijfde (Vettel) en zevende plek (Bottas). "Gelukkig zijn we niet uitgevallen, want dat had ook makkelijk kunnen gebeuren", vond Vettel nog een lichtpuntje.

WK-stand

De race werd zondag gewonnen door Lewis Hamilton, waardoor de Mercedes-coureur met 145 punten aan de leiding gaat in de WK-stand. Vettel volgt met 131 punten. Red Bull-coureur Daniel Ricciardo klimt met 96 punten naar de derde plek en Bottas is vierde met 92 punten.

Max Verstappen, die de crash tussen Vettel en Bottas maar net kon ontwijken, werd zondag tweede. Hij is nog altijd zesde in de WK-stand, met een achterstand van vijftien punten op Ferrari-coureur Kimi Raikkonen.

Er zijn dit jaar nog dertien races te gaan, te beginnen volgede week in Oostenrijk. Een week later staat de GP van Groot Brittannië op het programma.