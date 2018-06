Cynische Verstappen vraagt zijn criticasters Vettel aan te pakken om rijstijl

"Het was onaccpetabel wat Vettel deed in de eerste bocht", zei Verstappen tijdens de persconferentie na de race, overduidelijk met een knipoog. "Jullie zouden hem moeten vragen zijn stijl aan te passen."

Daarmee beet de jonge coureur van Red Bull venijnig van zich af na de vele kritiek die hij eerder dit seizoen kreeg. Na een reeks incidenten werd Verstappen meermaals door de media gevraagd of hij zijn risicovolle rijstijl niet moest aanpassen.

Maar na zijn derde podiumplek in vier races (derde in Spanje en Canada en zondag tweede in Frankrijk) is de kritiek op hem verstomd. Vettel, die zondag de leiding in de WK-stand verloor aan dagwinnaar Lewis Hamilton, was ditmaal de gebeten hond.

"Jullie hebben mij gevraagd om mijn rijstijl aan te passen, dus nu zouden jullie hetzelfde aan Vettel moeten vragen. Dat is mijn advies aan iedereen in deze perszaal", aldus Verstappen.

Aanpassen

De twintigjarige Limburger vindt dat Vettel zich niks moet aantrekken van kritiek, zoals Verstappen naar eigen zeggen ook nooit gevoelig is geweest voor de woorden van zijn criticasters. "Natuurlijk moet Vettel niets aanpassen. Hij moet de volgende race gewoon weer in zijn auto stappen een doorgaan met wat hij altijd al deed."

In de eerste bocht knalde de Duitser van Ferrari achterop bij Mercedes-coureur Valtteri Bottas. Beide auto's moesten de pits in om de schade te laten herstellen. Vettel kreeg een tijdstraf van vijf seconden, maar dat verhinderde hem niet om voor Bottas te eindigen (vijfde om zevende).

Door het wegvallen van Bottas en Vettel vooraan schoof Verstappen direct na de start op van plek vier naar twee. Die klassering kwam vervolgens niet meer in gevaar. Verstappen finishte vijf seconden achter Hamilton en boekte zo zijn beste resultaat in dit tumultueuze jaar.

Te oud

Toen de dertigjarige Vettel zondag werd geconfronteerd met de cynische grap van Verstappen, moest de Duitser lachen als een boer met kiespijn. "Het lijkt me het beste om hier niks over te zeggen. Ik ben te oud voor deze grappen."

Verstappen, op zijn beurt, reageerde kortaf toen hem gevraagd werd of hij zijn aanpak na alle kritiek niet toch een beetje aangepast heeft de laatste races. "Ik heb niks veranderd sinds het begin van het seizoen. Ik ben dezelfde persoon."

Volgende week zondag staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma, waar Verstappen in 2016 tweede werd en een jaar later al in de eerste ronde uitviel na een crash met Fernando Alonso en Daniil Kvyat.