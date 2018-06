Hamilton vindt tijdstraf Vettel voor botsing met Bottas te mild

Vettel maakte in de eerste bocht vlak na de start een remfout en tikte zo Mercedes-coureur Bottas in de rondte. Zowel de Duitser als de Fin moest direct de pits in om de opgelopen schade aan hun auto te repareren, waardoor ze veroordeeld waren tot een inhaalrace.

"Ik heb het niet heel goed kunnen zien, maar het is duidelijk dat Valtteri uit de wedstrijd werd gereden", zegt Hamilton in gesprek met Motorsport.com. "Voor mij is dat teleurstellend, want zo gingen onze kansen op het binnenhalen van de eerste twee posities in rook op. Dat was het ultieme doel."

Ondanks de vroege botsing werkten Vettel en Bottas zich knap terug de top tien in. De viervoudig wereldkampioen van Ferrari eindigde uiteindelijk als vijfde, twee plekken voor de Fin van Mercedes. Vooral het feit dat Bottas uiteindelijk achter Vettel eindigde, zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij Hamilton.

"We gaan allemaal zo hard mogelijk de eerste bocht in. Maar als iemand dan je race verpest, moet diegene niet meer in staat zijn om voor jou over de finish te komen. Daar heeft deze straf, in mijn ogen niet meer dan een corrigerende tik op de vingers, wel voor gezorgd."

Zege

Over zijn eigen race was Hamilton een stuk meer te spreken. De viervoudig wereldkampioen reed vanaf de start aan kop en zag zijn leidende positie geen moment in gevaar komen.

"Ik ben heel dankbaar voor dit stabiele weekend", zei Hamilton, die Max Verstappen (tweede) en Kimi Raikkonen (derde) eenvoudig voor zich hield. "De snelheid van Max was goed, maar gelukkig was ik in staat mijn voorsprong van 4,5 seconden vast te houden."

Door zijn derde zege van het seizoen nam Hamilton de leiding in de WK-stand weer over van Vettel, iets waar hij zelf niet echt mee bezig was. "Ik heb er nog niet aan gedacht, maar dit is natuurlijk wel waar ik wil staan."