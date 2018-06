Verstappen rijdt naar knappe tweede plek in Frankrijk, Hamilton wint

Verstappen, die op de vierde plek aan de race begon, klom dankzij een fout van Sebastian Vettel direct na de start naar de tweede plek en gaf die positie niet meer uit handen. Voor de twintigjarige Nederlander is het zijn derde podiumplek van het seizoen, nadat hij in Spanje en Canada de derde plek veiligstelde.

Voor Hamilton was het een eenvoudige race op Circuit Paul Ricard. De Brit van Mercedes reed vanaf de start vooraan en zag zijn leidende positie in het restant van de race niet meer in gevaar komen, waardoor hij zijn derde Grand Prix-zege van het seizoen boekte.

De top vijf werd gecompleteerd door Ferrari-coureur Kimi Raikkonen (derde), Verstappens teamgenoot bij Red Bull Daniel Ricciardo (vierde) en Vettel (vijfde), die de leiding in de WK-stand verloor aan Hamilton.

Esteban Ocon (Force India) en Pierre Gasly (Toro Rosso) kwamen vlak na de start met elkaar in botsing en moesten de race al snel staken. Ook Sergio Perez haalde de finishlijn niet. De coureur van Force India kampte halverwege de race met technische problemen en moest zijn auto aan de kant zetten. Lance Stroll van Williams was in de slotfase van de race de vierde uitvaller.

Volgende week zondag staat alweer de volgende Grand Prix op het programma. De coureurs gaan dan van start in Oostenrijk.

Fout

Bij de eerste Franse Grand Prix in tien jaar werd vooraf gevreesd voor een saaie race, maar een knullige fout van Vettel bij de start zorgde direct voor wat spektakel. De Duitser remde te laat en tikte Valtteri Bottas in de rondte, waardoor Verstappen de tweede plek in zijn schoot geworpen kreeg.

Vettel (kapotte voorvleugel) en Bottas (lekke band) moesten direct de pits in en waren veroordeeld tot een inhaalrace. Ricciardo haalde niet lang daarna Renault-coureur Carlos Sainz in, waardoor twee van de drie podiumplekken werden bezet door Red Bull Racing.

Na de openingsfase was het vooral de vraag of het nog zou regenen en de race daarmee wat spannender zou worden, maar ondanks de dreigende wolken bleef het droog. Verstappen, die niet in de buurt kwam van de snellere Hamilton, dook na 26 ronden als eerste van de voorste rijders de pits in en ruilde zijn supersofts in voor een set softbanden.

Vettel

Vettel, die voor zijn fout bij de start een tijdstraf van vijf seconden kreeg, knokte zich ondertussen knap terug naar voren. De viervoudig wereldkampioen reed na twintig ronden al op de vijfde plek, achter zijn teamgenoot Raikkonen.

Met nog negentien ronden te gaan dook ook Hamilton de pits in en verloor de Brit even de leiding aan Raikkonen, maar de Fin van Ferrari zakte weer terug toen hij zelf overschakelde op nieuwe banden.

Verstappen reed ondertussen een paar snellere ronden dan Hamilton, maar het verschil bleef continu groter dan drie seconden. Voor de Nederlander was het daardoor vooral zaak was om de tweede plek te behouden, iets waar hij zonder problemen in slaagde.

In de slotfase van de weinig spectaculaire race ging het vooral om de strijd om de derde plek, die Raikkonen in zijn voordeel beslechtte. De Fin passeerde eerst zijn teamgenoot Vettel en slaagde er even later met behulp van DRS op het rechte stuk ook in om Ricciardo in te halen, terwijl Hamilton probleemloos naar de zege reed.