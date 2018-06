Opgeluchte De Vries wint in Frankrijk tweede Formule 2-race in loopbaan

De Vries ging als vierde van start in Zuid-Frankrijk. Hj schoof mede door technische problemen bij de concurrentie op en pakte in de dertiende ronde de leiding, waarna hij met ruime voorsprong als eerste over de finish kwam.

"Ik ben heel erg blij, dit is een grote opluchting", zei De Vries op Circuit Paul Ricard, waar later op zondag de Formule 1-race gehouden wordt. "Het wilde eerder dit seizoen maar niet lukken, daarom vind ik dat wij deze zege meer dan wie dan ook verdienen."

In Frankrijk liet De Vries de Zwitser Louis Delétraz (tweede) en de Italiaan Davide Ghiotto (derde) achter zich. Eerder dit jaar werd de coureur van Prema Racing tweede bij zowel de sprintrace in Azerbeidzjan als de hoofdrace in Spanje.

De Vries, die bonuspunten kreeg omdat hij zowel zaterdag als zondag de snelste raceronde noteerde, bezet met 75 punten de derde plaats in de WK-stand, achter leider Lando Norris (104 punten) en George Russell (91). De titel is daarmee nog in zicht voor de talentvolle Nederlander, die zaterdag bij de hoofdrace in Frankrijk beslag legde op de vijfde plaats.

"Het kampioenschap duurt nog lang", zei de Fries, die vorig jaar in Monaco al zijn eerste zege in de Formule 2 boekte. "De verschillen in deze klasse zijn erg klein. Daarom is het belangrijk om elke race punten te blijven scoren."

Moeizaam

Een opgeluchte De Vries hoopt dat zijn zege in Frankrijk het begin is van een goede serie. "De snelheid is altijd goed geweest, maar we hadden vaak pech dit seizoen. Hopelijk is dit een kantelpunt en gaat het vanaf nu beter."

De Vries ambieert de tweede Nederlandse Formule 1-coureur te worden naast Max Verstappen. "Dat doel is nu nog ver weg, ik bekijk het gewoon per race en wil zoveel mogelijk punten blijven pakken", hield hij zich zondag op de vlakte.

Prema leverde de afgelopen jaren met Pierre Gasly (Toro Rosso) en Charles Leclerc (Sauber) twee talenten aan de Formule 1 af. "Het team heeft de laatste jaren uitstekend gepresteerd", zei De Vries. "Dit jaar hadden we de kick-off nodig. Nu we eindelijk onze eerste zege hebben, hoop ik het momentum vast te houden."

Het Formule 2-seizoen gaat komende week verder met een raceweekend in Oostenrijk. Vervolgens komen ook Groot-Brittannië, Hongarije, België, Italië, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten nog aan bod.