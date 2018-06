Verstappen denkt dat Mercedes te snel is, Ricciardo hoopt op regen of hitte

Verstappen, die als vierde start, en Ricciardo (vijfde) zullen vermoedelijk vooral de strijd aan moeten gaan met Ferrari-coureur Sebastian Vettel, die op zachtere banden (ultrasoft om supersoft) vanaf de derde plek begint.

"Hopelijk pakt de bandenkeuze voor Vettel verkeerd uit", zegt Verstappen. "Hij zal bij de start wat meer grip hebben, maar hopelijk houden onze banden het een stuk langer vol."

Als Vettel snel naar binnen moet voor een bandenwissel, dan moet Ferrari mogelijk een tweestopstrategie hanteren. Op dat scenario hoopt men bij Red Bull. "Ik denk wel dat Mercedes te snel is", is Verstappen realistisch. "Maar je weet nooit, er kunnen hier gekke dingen gebeuren."

Nieuwe motoronderdelen

In de kwalificatie zaterdag gaf Verstappen zeven tienden toe op Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die poleposition voor zich opeiste. In Frankrijk heeft Mercedes de beschikking over drie nieuwe motoronderdelen, waarmee het team op vrijdag en zaterdag dominant was.

"Ik had wel verwacht dat Mercedes zo snel zou zijn", aldus Verstappen. "Dit circuit is niet ideaal voor ons als je naar de lay-out kijkt. Onze balans was ook niet top, dus dan is zeven tienden achterstand op Mercedes redelijk normaal."

"Wij moeten de set-up perfect hebben om in de buurt te kunnen komen van Mercedes, omdat zij op de rechte stukken nu eenmaal sneller zijn."

Verstappen denkt dat het gebrek aan optimale balans in zijn auto tijdens de race niet voor veel problemen gaat zorgen. "In de race heb je er minder last van dan in de kwalificatie, want in de race zoek je wat minder de grenzen op om de banden te sparen."

Ricciardo

Teamgenoot Ricciardo hoopt dat het zondag tijdens de race gaat regenen, óf dat het behoorlijk warm is in Zuid-Frankrijk. Volgens de weersvoorspellingen is er zo'n 70 procent kans op neerslag en er wordt zelfs rekening gehouden met onweer tijdens de race.

"Koud en droog weer zou voor ons het slechtst zijn. Dan houden de banden het langer uit en wordt de kans op een éénstopstrategie voor Ferrari groter", legt de Australiër uit. "Bovendien hebben wij dan meer onderstuur."

"Als het droog blijft, moet het heet zijn, want dan slijten de banden harder. Als het droog is, zijn we niet snel genoeg om Mercedes uit te dagen, maar in de regen misschien wel. Dat zou een spannende race zijn voor ons allemaal."

Omdat de inhaalmogelijkheden op Paul Ricard beperkt zijn, dreigt het onder droge omstandigheden een saaie race te worden. "Het kan bij regen een loterij worden, of bij droog weer follow the leader. Hopelijk wordt het niet dat laatste", zegt Ricciardo. "Maar ik kan niks beloven."

Net als Verstappen denkt de Australiër dat Mercedes een maatje te groot is op dit circuit. "De upgrade van Mercedes lijkt goed te werken voor ze. Ze waren in de kwalificatie allebei erg snel, dus zij zijn de favoriet."

Dominante tijdperk

Na enkele mindere races van het Duitse team eerder dit seizoen werd door de buitenwacht openlijk gesproken over het einde van het dominante tijdperk. Ricciardo gelooft daar niet in. "Het was grappig dat sommige mensen begonnen te denken dat Mercedes het niet ging redden. Ik weet dat je ze nooit kunt uitsluiten, ze zijn de laatste jaren zo sterk geweest."

"Ze zullen het hele seizoen sterk zijn. In sommige races hebben we wel een kans, zoals Boedapest en Singapore. Maar op de meeste banen zal Mercedes sterker zijn."

De Grand Prix van Frankrijk begint zondag om 16.10 uur.