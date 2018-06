Magnussen furieus op Raikkonen wegens hinderen in kwalificatie

In het begin van de laatste ronde van de kwalificatie haalde Raikkonen de Haas-coureur in, waardoor de Deen geen snelle tijd meer neer kon zetten. Met 1.32,930 was Magnussen bijna anderhalve seconde trager dan in Q2. Zijn rondetijd uit die sessie had hem een zevende startplek op kunnen leveren.

Met een serie scheldwoorden maakte Magnussen zijn onvrede duidelijk over de teamradio en kort na de kwalificatie was hij tegenover onder meer Motorsport nog niet afgekoeld. "Ik ben woest, want waarom deed hij dat?", vroeg de Deen zich af.

"Hij haalde me in de eerste bocht in, maar hij maakte zijn ronde niet eens af. Dus waarom moest hij me inhalen?", zei de coureur van Haas, die overigens een motor van Ferrari in zijn bolide heeft.

In de war

Raikkonen kwalificeerde zich als zesde en laatste van de coureurs van de drie topteams. Haas presteerde dit weekend het best van de brede middenmoot, maar door een crash van Romain Grosjean (tiende plek) en het hinderen van Magnussen (negende) moet het Amerikaanse team toch Carlos Sainz (Renault) en de verrassend snelle Sauber-coureur Charles Leclerc voor zich dulden op de startgrid.

"Ik weet niet wat Raikkonen bezielde. Maar als je zo in de war bent, probeer dan gewoon niet in de weg te rijden voor iemand anders", fulmineerde Magussen.

Hij claimde dat de Fin hem even daarvoor ook al hinderde. "Eerder reed hij ook al onberekenbaar. Hij stopte zomaar in bocht veertien, gaf toen weer flink gas en remde later weer onnodig af."

"Hij was gewoon wanhopig, maar het was totaal onnodig wat hij deed", oordeelde Magnussen.

Onderzoek

De stewards stelden zaterdagavond een onderzoek in naar het rijgedrag van Raikkonen. Beide coureurs en de teamleiding van Haas en Ferrari werden gehoord. Een uur later bleek dat Raikkonen vrijuit gaat.

"Er is geen twijfel dat de laatste ronde van auto 20 (Magnussen) vertraagd werd door de nabijheid van auto 7 (Raikkonen). Het was voor beide wagens de laatste kans om een snelle ronde te noteren", meldden de stewards in hun verklaring. "Toch vinden we niet dat auto 7 onnodig gehinderd heeft. Hoewel het een negatieve invloed heeft gehad op auto 20, ondernemen we geen verdere actie."

Met Raikkonen op de zede plek achter achtereenvolgens Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Max Verstappen en Daniel Ricciardo begint zondag om 16.10 uur de Grand Prix van Frankrijk.