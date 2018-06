Hamilton en Vettel vrezen onzekere weersfactoren in Frankrijk

Zaterdag verregende de laatste training en ook tijdens de kwalificatie was het circuit niet helemaal droog. Zondag is er volgens de weersvoorspellingen wederom kans op neerslag tijdens de race.

"Het is altijd moeilijk in de regen", zei Hamilton zaterdag op de persconferentie na de kwalificatie. "Toen het regende tijdens de training ben ik binnen gebleven, dus ik kan me moeilijk voorstellen hoe lastig het gaat zijn."

"Maar ik heb wel veel plassen gezien die op het circuit bleven liggen. Dat maakt het voor ons allemaal verraderlijk", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Vooraf werd gevreesd voor een saaie race, omdat de inhaalmogelijkheden op Paul Ricard beperkt zijn. De wisselende omstandigheden kunnen mogelijk toch voor spektakel zorgen.

Doordat Circuit Paul Ricard vlak bij de kust ligt nabij enkele bergen, kan het weer snel omslaan. Dat bleek ook zaterdag, toen zowel tijdens de training rond 13.15 uur als kort na de kwalificatie om 18.00 uur een stevige bui viel, die niet erg accuraat voorspeld werd door de weerstations.

Bocht zes

Bovendien is de snel wisselende windrichting een variabele factor. Die wind zorgt vooral in bocht zes voor veel problemen.

Vrijdag tijdens de vrije trainingen maakten diverse coureurs, onder wie Max Verstappen, daar een uitstapje naast de baan. Zaterdag crashte Romain Grosjean op dat punt de bandenstapel in en verloor Sebastian Vettel er kostbare tijd in zijn laatste ronde van de kwalificatie.

De leider in de WK-stand moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plek, kort achter de Mercedessen van Hamilton en Valtteri Bottas.

"Ik weet niet of de slechte bocht zes me poleposition heeft gekost", zei Vettel. "Maar het is een erg lastige bocht. Je komt er net uit een serie van bocht drie, vier en vijf en er is nauwelijks een recht stuk tussen vijf en zes."

"Na bocht zes komt een lang recht stuk, waar je uiteraard met hoge snelheid wil beginnen. Daarom ga je zo vroeg mogelijk op het gas. Dat probeerden we daar allemaal te doen, maar het pakte niet altijd voor iedereen goed uit."

Wind

Bovendien speelt de wind er een belangrijke rol, stipte de Ferrari-coureur aan. "We hadden nu rugwind, dat hielp ook niet mee. Met wind van voren zou het iets makkelijker zijn."

Vettel start morgen op een zachtere band (ultrasoft om supersoft) dan het Mercedes-duo en de Red Bull-coureurs Verstappen (vierde) en Daniel Ricciardo (vijfde). Daardoor is hij in de beginfase vermoedelijk sneller dan zijn concurrenten, maar loert ook het gevaar van een extra pitstop op een circuit dat veel van de banden vergt.

"De banden hebben het niet makkelijk op deze baan, maar gisteren hadden we in de training toch weinig slijtage op de long runs. Ik hoop dat we geen extra stop hoeven maken, ook omdat de pitstraat hier langer is dan op de meeste banen."

De Grand Prix van Frankrijk begint zondag om 16.10 uur.