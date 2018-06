Verstappen houdt geen goed gevoel over aan vierde plaats in kwalificatie

"Het was in z'n geheel gewoon niet goed genoeg vandaag", luidde de eerste reactie van Verstappen voor de camera van Ziggo Sport.

De twintigjarige Limburger was bijna zeven tienden langzamer dan regerend wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes die poleposition pakte, en moest ook diens ploegmaat Valtteri Bottas en de huidige leider in de WK-stand Sebastian Vettel van Ferrari voor zich dulden.

"De laatste sessie, Q3, was niet zo heel goed. Ik had te veel onderstuur, het leek wel alsof de zijkant van de banden niet sterk genoeg was. Dan kan je de bochten niet aanvallen", zei Verstappen.

Verstappen staat op de tweede startrij naast Vettel en aangezien die zijn snelste tijd in Q2 op een zachtere band neerzette zal het een moeilijk verhaal worden om de Duitser gelijk te passeren.

"Hij start op de ultrasoftbanden, daar zal hij in het begin voordeel van hebben. Maar normaal gesproken kan ik op mijn banden langer doorrijden. We gaan het zien in de race wat de beste strategie is."

Leclerc

Charles Leclerc maakte indruk in de kwalificatie door achtste te worden. Daarmee deed het talent van Sauber het liefst zeven plaatsen beter dan zijn teamgenoot Marcus Ericsson.

Leclerc is naar verluidt in beeld bij Ferrari om veteraan Kimi Raikkonen na dit seizoen op te volgen. "Achtste is een indrukwekkend resultaat", zei Ferrari-coureur Sebastian Vettel op de persconferentie na de kwalificatie. "Hopelijk doet hij het in de race ook goed en kan hij weer punten scoren."

Hamilton was al eerder zeer lovend over de twintigjarige Monegask, en was ook zaterdag complimenteus. "Er ligt hier in het zuiden van Frankrijk veel druk op hem, omdat hij hier toch uit de buurt komt. Daarom is deze prestatie heel erg goed, vooral met deze auto."

De race op Circuit Paul Ricard, dat na een afwezigheid van 28 jaar terugkeert op de Formule 1-kalender waardoor de meeste coureurs nauwelijks bekend zijn met de baan, begint zondag om 16.10 uur.

Vettel voert de WK-stand aan met 121 punten, gevolgd door Hamilton (120 punten), Bottas (86 punten), Daniel Ricciardo (84 punten), Kimi Raikkonen (68 punten) en Verstappen (50 punten).