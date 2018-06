Verstappen rijdt vierde tijd in kwalificatie, Hamilton op pole in Frankrijk

Verstappen kwam in Q3 tot een tijd van 1.30,705 op het Circuit Paul Ricard. Daarmee gaf de Red Bull-coureur bijna zeven tienden toe op Hamilton, die 1.30,029 neerzette. Voor de Brit is het zijn derde pole van het seizoen en de 75e in zijn carrière.

Hamilton was in zijn Mercedes iets meer dan een tiende sneller dan zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. Sebastian Vettel realiseerde in zijn Ferrari de derde tijd.

Verstappen bleef zijn teamgenoot Daniel Ricciardo net voor in de kwalificatie. De Australiër moest met 1.30,895 genoegen nemen met de vijfde plaats en start naast Kimi Raikkonen, die in zijn Ferrari niet verder kwam dan de zesde plek.

Leclerc

Sauber-coureur Charles Leclerc zorgde met de achtste tijd voor een flinke verrassing. Het was de eerste keer sinds 2015 dat een coureur van de Zwitserse renstal Q3 haalde.

Het laatste deel van de kwalificatie moest enige tijd worden stilgelegd na een crash van Romain Grosjean. De Fransman verloor de controle over zijn Haas en kwam in de bandenmuur terecht.

In de tweede sessie begon het lichtjes te regenen, maar de coureurs hadden daar nauwelijks last van. Voor het Force India-duo Esteban Ocon en Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en Marcus Ericsson zat de kwalificatie er na dit deel op.

Alonso

In het eerste deel viel het doek voor McLaren-rijders Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne, Brendon Hartley en Williams-coureurs Lance Stroll en Sergey Sirotkin. Brendon Hartley start door een gridstraf van 35 plaatsen vanwege het wisselen van de motor van zijn Toro Rosso achteraan.

De race begint zondag om 16.10 uur. Volgens de weersvoorspellingen kan het tijdens de race gaan regenen op Circuit Paul Ricard.