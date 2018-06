Verstappen zet geen rondetijd neer in verregende laatste training in Frankrijk

Ongeveer tien minuten nadat de training begonnen was, ging het stevig regenen boven Circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk. Verstappen slipte op de gladde baan nog even weg en stuurde daarna net als alle andere coureurs zijn wagen weer de pitstraat in.

Valtteri Bottas had in zijn Mercedes de snelste rondetijd (1.33,666) genoteerd, voor Renault-coureur Carlos Sainz (1.34,953). Niemand kwam tot meer dan vijf rondes.

Aan het einde van de training kwamen Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly, Brendon Hartley, Charles Leclerc, Sergey Sirotkin en Lance Stroll op de regenbanden nog even het kletsnatte circuit op. De jonge Canadees gleed van de baan en kon zijn auto maar net uit de bandenstapel houden.

Vrijdag noteerde Verstappen nog de zevende en de derde tijd in de eerste twee trainingen, waarin wereldkampioen Lewis Hamilton in zijn Mercedes telkens de snelste tijd noteerde.

Afstelling

De vrije trainingen in Frankrijk zijn extra belangrijk, omdat er op dit circuit 28 jaar lang niet geracet is in de Formule 1. Tijdens de oefensessies kunnen de teams informatie over de juiste afstelling van de auto verzamelen voor de kwalificatie die zaterdag om 16.00 uur begint.

Doordat er zaterdagmiddag nauwelijks getraind kon worden, verkeren veel teams in het ongewisse over de juistheid van hun afstelling. Verstappen probeerde vrijdag tijdens de eerste twee trainingen twee verschillende set-ups uit, waarna Red Bull tot in de nacht alle data heeft geanalyseerd om tot de beste afstelling voor de kwalificatie en race te komen.

De kwalificatie van zaterdag lijkt cruciaal te worden, omdat inhalen op het circuit met veel snelle bochten naar verwachting lastig is. De race begint zondag om 16.10 uur. Volgens de weersvoorspellingen kan het ook tijdens de kwalificatie en race gaan regen op Circuit Paul Ricard.