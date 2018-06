Verstappen en Horner hopen dat Ricciardo bij Red Bull blijft

"Het liefst hebben we de komende jaren hetzelfde rijdersduo als nu", zei teambaas Horner vrijdag op het Franse Circuit Paul Ricard. Dat zou betekenen dat de Oostenrijkse renstal Ricciardo langer aan zich moet zien te binden.

De Australiër zei enkele dagen geleden dat hij binnen een week een aanbieding van Red Bull verwacht. Desondanks staat hij ook open voor een vertrek naar concurrenten Mercedes en Ferrari, of zelfs naar een kleiner team als Renault of McLaren.

"Het is duidelijk onze prioriteit Daniel te behouden", aldus Horner, die positief gestemd is. "Volgens mij gaat het de goede kant op."

Verstappen hoopt na twee jaren als teamgenoot ook dat de Australiër blijft. Over de vraag wie hij volgend seizoen het liefst als collega heeft, hoeft hij niet na te denken: "Daniel. Vooral omdat hij een aardige kerel is, ik heb hem graag als mijn teamgenoot", zei de jonge Limburger. "Maar het is zijn eigen keuze, hij moet zelf bepalen waar zijn toekomst ligt."

Gewaagde beslissing

Red Bull was de laatste maanden druk met de keuze voor een motorleverancier voor komend seizoen. Nadat deze week een tweejarige verbintenis met Honda werd gesloten, wil de teamleiding werk gaan maken van contractverlenging voor Ricciardo.

De 28-jarige Australiër ligt dankzij zijn zeges in China en Monaco goed in de markt. "Daniel begrijpt dat we eerst de motordeal moesten sluiten. Nu dat gebeurd is, kunnen we naar de toekomst kijken", zei Horner.

De Brit kan zich niet voorstellen dat Ricciardo voor een aanbod van Renault of McLaren zou kiezen. "Laten we niet vergeten dat hij nu een auto heeft waarmee hij die teams in de laatste Grands Prix steeds op een ronde reed."

"Het zou een gewaagde beslissing zijn om een team te verlaten dat dit jaar twee races heeft gewonnen. Ik zou echt verbaasd zijn als hij naar Renault of McLaren vertrekt, want hij past erg goed bij Red Bull. Maar het blijft de Formule 1."

Talent

Mocht de 28-jarige Ricciardo toch vertrekken, dan zet Red Bull volgend jaar waarschijnlijk een jongere coureur naast de ook pas twintigjarige Verstappen. Met de aan Renault uitgeleende Carlos Sainz (23) en Toro Rosso-coureur Pierre Gasly (22) heeft het team twee talentvolle rijders met Formule 1-ervaring onder contract staan.

"Onze voorkeur gaat uit naar een snelle en goedkope coureur", zegt Horner met een lach. "Maar helaas gaan die twee dingen niet altijd samen. Het is de filosofie van Red Bull om jong talent kansen te geven. Dat hebben we in het verleden gedaan met jongens van Toro Rosso en dat is een succesvolle werkwijze gebleken."

Ricciardo en de andere coureurs in de Formule 1 beginnen zaterdag om 13.00 uur aan de derde vrije training voor de GP van Frankrijk, om 16.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race gaat zondag om 16.10 uur van start.