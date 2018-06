Tevreden Verstappen denkt dat Red Bull 'nog wat huiswerk heeft in de nacht'

In beide trainingen noteerde wereldkampioen Lewis Hamilton de beste tijd. "Mercedes zal zondag snel zijn", besefte Verstappen dan ook. "Daarom hebben we nog wel wat huiswerk te doen. Dat is ook niet zo vreemd met een nieuw circuit. Hopelijk kunnen we bij Mercedes in de buurt komen."

Na een afwezigheid van 28 jaar keert de Formule 1 dit weekend terug op Circuit Paul Ricard. Verstappen reed nog nooit eerder op de open baan in Zuid-Frankrijk met extreem brede uitloopstroken.

"We moeten de baan nog een beetje beter leren begrijpen en uitvinden hoe de banden daarop reageren", zei Verstappen over het werk dat zijn team nog te verrichten heeft. "Daar hebben we de hele nacht voor."

Afstelling

In de eerste training kon de twintigjarige Limburger slechts vijftien rondes afleggen. "Na twee rondes kreeg ik een probleem, waardoor ik weer naar binnen moest", zei de Red Bull-coureur. In de tweede sessie kwam hij tot 24 rondes.

"In de tweede training hadden we een heel andere afstelling dan de eerste om te zien wat het beste werkte. Ik ben best tevreden, vooral na het moeizame begin waarin we weinig konden rijden. De snelheid was goed en de auto reageerde zoals ik wil."

Inhalen

Lang niet iedereen in de Formule 1 is verheugd met de terugkeer van Paul Ricard op de kalender, onder meer omdat de inhaalmogelijkheden op het circuit naar verwachting beperkt zijn.

"Het is niet mijn favoriete baan in de wereld, maar ook niet de mijn minst favoriete. Het is oké", zei Verstappen na zijn eerste rondes.

"Ik kan nog niet goed inschatten of inhalen hier mogelijk zal zijn, want ik heb nog weinig dicht achter een andere auto gereden. Maar met de vele lange bochten zal het lastig worden, want het is moeilijk om daarin een andere auto te volgen."

Zaterdag om 13.00 uur begint de laatste training, om 16.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race gaat zondag om 16.10 uur van start.