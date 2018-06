Verstappen noteert derde tijd tijdens tweede vrije training GP Frankrijk

De Nederlandse coureur van Red Bull Racing klokte 1.33,271 en moest daarmee alleen de oppermachtige regerend wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes (1.32,539) en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo (1.33,243) voor zich dulden.

De favoriet geachte Ferrari's van Kimi Raikkonen (1.33,426) en de huidige leider in de WK-stand Sebastian Vettel (1.33,689) kwamen niet verder dan de vierde en vijfde positie.

Opvallend was de crash van Force India's Sergio Perez. Hij raakte bij een bocht naar links zijn linkerachterwiel kwijt en verloor de macht over het stuur, waardoor de oefensessie eventjes stil lag.

Verstappen zette tijdens de eerste vrije training nog de zevende tijd neer, maar dat kwam voornamelijk omdat hij wat problemen met zijn auto kende (vermoedelijk aan de batterij), waardoor hij slechts vijftien ronden reed.

Hamilton was ook tijdens de eerste vrije training de snelste. Zijn ploegmaat Valtteri Bottas werd toen tweede, maar hij moest tijdens de tweede vrije training genoegen nemen met de zevende positie. Die kwam in de slotfase niet meer in actie vanwege technische problemen.

28 jaar

Circuit Paul Ricard keert na een afwezigheid van 28 jaar terug op de Formule 1-kalender, waardoor de meeste coureurs nauwelijks bekend zijn met de baan en de vrije trainingen belangrijk zijn om die goed te leren kennen.

Verstappen is een van de weinige coureurs die nog nooit zijn opwachting maakte op het circuit in Zuid-Frankrijk, waarop het moeilijk is om in te halen. Hij kent de baan alleen van de simulator.

Zaterdag staat de derde en laatste vrije training (13.00 uur) en de kwalificatie (16.00 uur) op het programma, waarna zondag de race (16.10 uur) wordt afgewerkt.

Vettel voert de WK-ranglijst aan met 121 punten, gevolgd door Hamilton (120 punten), Bottas (86 punten), Ricciardo (84 punten) en Raikkonen (68 punten). Verstappen is terug te vinden op de zesde plaats met 50 punten.

De laatste editie van de Grand Prix van Frankrijk werd verreden in 2008 en gewonnen door Felipe Massa, die vorig seizoen afscheid namen van de Formule 1 en tegenwoordig te bewonderen is in de Formule E.