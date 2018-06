McLaren-teambaas Boullier vindt verhalen over 'chocoladegate' grappig

"Ik heb de verhalen in de Engelse kranten ook gezien. Ik vond het erg grappig om te lezen", zei Boullier vrijdag in Frankrijk, waar dit weekend de achtste Grand Prix van het seizoen verreden wordt.

"We hebben tonnen vol e-mails gekregen van mensen die zeiden dat de artikelen een grap waren. Misschien zijn er een paar mensen chagrijnig, maar in elke organisatie heb je mensen die het met je eens of oneens zijn."

Werknemers van de McLaren-fabriek in Woking zouden deze week de Britse pers benaderd hebben over de zware werkomstandigheden. Het stak het fabriekspersoneel dat ze als beloning voor het vele overwerk slechts een reep chocola hadden gekregen.

McLaren werkt met een budget van ruim 200 miljoen euro, maar de achtvoudig wereldkampioen bij de constructeurs slaagt er de laatste jaren niet in om de topteams te bedreigen.

Sinds 2013 eindigde McLaren nooit hoger dan de vijfde plaats in het WK voor constructeurs. Dit jaar staat het team van coureurs Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne vijfde met veertig punten.

Proces

"We zijn bezig met een proces en dat gaat langzaam maar zeker de goede kant op. We zijn nog lang niet waar we willen zijn, maar vorig jaar hadden we rond deze tijd nog nul punten. Dus je kunt niet zeggen dat er geen verbetering is", stelde Boullier.

Enkele Britse kranten vroegen aan Boullier of hij op zou stappen vanwege de affaire. Hij lachte die opmerking weg, maar gaat wel graag in gesprek met zijn werknemers die contact hebben gezocht met de pers.

"We zijn een bedrijf met achthonderd werknemers, natuurlijk heb je dan weleens mensen die klagen. Dat kan zelfs in het voordeel van het bedrijf werken, als ze goede feedback geven."

"We hebben ze uitgenodigd om hun probleem te bespreken, want we weten niet waarom ze ontevreden zijn. Ik heb liever dat ze dat met ons bespreken dan achter onze rug om."

McLaren kon tijdens de eerste twee vrije trainingen in Frankrijk geen indruk maken. Alonso en Vandoorne eindigden in beide sessies rond de vijftiende plaats. De race begint zondag om 16.10 uur, zaterdag om 16.00 uur is de kwalificatie.