Horner hoopt dat Red Bull met Honda topteams 'constant kan uitdagen'

"Onze intenties zijn duidelijk, we willen verbeteren. Volgend jaar willen we een constante uitdager zijn voor Mercedes en Ferrari", zei Horner vrijdag in Frankrijk.

Daar wordt zondag op Circuit Paul Ricard de achtste Grand Prix van het seizoen verreden. De motorwissel van Red Bull voor komend seizoen domineerde in aanloop naar het Grand Prix-weekend het nieuws in de autosport. Na twaalf jaar stopt de samenwerking tussen het team en Renault.

"De beslissing is niet lichtzinnig genomen", verzekerde Horner. "We hebben enorm veel data geanalyseerd en allerlei parameters grondig bekeken. We geloven dat de samenwerking met Honda het juiste besluit voor de toekomst is."

Het Japanse merk levert dit seizoen al naar tevredenheid de motoren voor Toro Rosso, het dochterteam van Red Bull. "Honda heeft een goed gestructureerde werkwijze", zei Horner. "We hebben de afgelopen maanden bij Toro Rosso kunnen zien dat die aanpak goed werkt."

"We zijn met Renault de laatste jaren uitdagers geweest in het kampioenschap voor constructeurs en voor coureurs. Hopelijk kunnen we met Honda het gat naar de top helemaal dichten."

Renault

Horner zat vrijdag op een persconferentie naast Renault-teambaas Cyril Abiteboul. "We kijken terug op een geweldige samenwerking, met vele hoogtepunten en enkele dieptepunten", zei Horner tegen de Fransman.

De Brit somde uit zijn hoofd alle prijzen op die Red Bull samen met Renault behaald heeft. "57 overwinningen, 152 podiumplaatsen, 8 wereldkampioenschappen (coureurs en constructeurs bij elkaar opgeteld, red.): het is een zeer succesvolle samenwerking geweest. Hopelijk kunnen we in de rest van het seizoen nog enkele goede prestaties aan die lijst toevoegen."

De teambaas van Max Verstappen en Daniel Ricciardo vreest niet dat Renault in het restant van het seizoen minder hard aan de motor zal gaan werken, nu bekend is dat de samenwerking eindig is. "We hebben al die jaren state of the art-materiaal van Renault gehad. Er is geen reden om aan te nemen dat dit verandert."

Red Bull heeft nog veertien GP's te gaan met Renault, te beginnen zondag in Frankrijk. De race begint om 16.10 uur, een dag eerder om 16.00 uur is de kwalificatie.